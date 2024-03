Mujeres pioneras del Ayuntamiento de Madrid celebran el 8M en el acto institucional

Pilar Peña y Mercedes Payol han sido las protagonistas del XIX Premio Clara Campoamor. Son dos mujeres que forman parte de las primeras promociones del Ayuntamiento de Madrid: Pilar Peña, de Técnico de la Administración General; y Mercedes Payol, de la primera promoción de Policía Municipal, que incorporó a mujeres en el Cuerpo en el año 1972. El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que lo que consiguieron estas pioneras es una "auténtica proeza", en el acto institucional del 8M del Ayuntamiento de Madrid por el Día Internacional de la Mujer. Gloria Lomana y la asociación ClosinGap han sido las premiadas.

Bajo el lema "Nada más que feminismo, nada menos que igualdad", el Consistorio de la capital ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Mujer en un acto institucional. En el evento el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha moderado un coloquio con dos mujeres pioneras en el acceso laboral al Ayuntamiento de Madrid. Ambas han contado las dificultades y los obstáculos que superaron para desarrollar su carrera profesional.

Pilar Peña, perteneciente a una de las primeras promociones de Técnico de la Administración General, a principios de los años 60, ha contado que en su vida laboral le ha influido "tanto el ser mujer como el estado civil" porque el matrimonio no estaba permitido para mantenerse en el puesto de trabajo. Mercedes Payol, de la primera promoción de la Policía Municipal, la Quinta Agrupación Mixta de Circulación, tampoco pudo casarse hasta el año 1975 (el Cuerpo se creó en 1972). Además, ha recordado que tenía que regular el tráfico con un uniforme de falda pantalón y zapatos de tacón con los que era difícil correr...

José Luis Martínez-Almeida ha clausurado el acto institucional por el 8M, donde ha reconocido la labor que hicieron las mujeres pioneras que accedieron en condiciones "verdaderamente difíciles" al Ayuntamiento de Madrid, y ha insistido en la necesidad de seguir luchando para que la igualdad "sea real y efectiva". El regidor ha compartido también una reflexión sobre el papel de los hombres en la vida cotidiana para "acompañar a las mujeres en todo momento para salvaguardar la igualdad" y ha insistido en la necesidad de acabar con los techos de cristal.

Premios Clara Campoamor

Siguiendo con la tradición, el Ayuntamiento ha reconocido en el XIX Premio Clara Campoamor, a la periodista Gloria Lomana y a la asociación ClosinGap, que ha recibido la Mención de Honor, por fomentar la igualdad en el entorno empresarial. La periodista ha agradecido al Ayuntamiento de Madrid el trabajo que desarrolla por la igualdad diversa "en donde cabemos todas y todos" y ha dedicado el premio a "todas las mujeres que me impulsan día a día" y a las pioneras "que nos abrieron el camino".

La presidenta de la asociación ClosinGap, Marieta Jiménez, ha recogido la Mención de Honor y ha puesto sobre la mesa cifras para recordar que existen "muchos espacios en los que persisten las brechas de género": la desigualdad en España alcanza los 213.000 millones de euros, el 15,8% del PIB y, "nos quedan 39 años para lograr la pena igualdad". Martínez-Almeida ha reaccionado a este dato y asegura que si eso ocurre "sería un fracaso como sociedad que no nos podemos permitir".

Críticas de la oposición



En el acto institucional por el 8M no ha intervenido la oposición, algo que ha criticado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto y que ha calificado como "censura". "No entiendo que, si compartimos objetivos, por qué la voz de la oposición, del PSOE, hoy no se ha podido escuchar", ha señalado Maroto.

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha respondido a las críticas de Reyes Maroto. Asegura que ha sido un acto "extraordinariamente emotivo" y emplaza a los partidos políticos a expresarse en otros ámbitos durante los "365 días del año". Ha reprochado la "crítica absolutamente injustificada" de Más Madrid y PSOE y reitera que hoy el protagonismo lo deben tener las mujeres.