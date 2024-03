¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer un 8 de marzo?

AFP via Getty Images

Hoy, mientras miles de mujeres se preparan para salir a las marchas convocadas por todo el país por el Día Internacional de las Mujeres, son muchas las que se preguntan: ¿Por qué hoy?, y aunque a menudo se sitúa el origen de esta fecha en el trágico incendio de la fábrica textil de Triangle Shirtwaist, en el que, en apenas 18 minutos, el fuego se llevó por delante la vida de 123 mujeres, lo cierto es que esta tragedia no ocurrió un 8 de marzo.

Fue, de hecho, la tarde del 25 de marzo de 1911 cuando, tras una larga jornada de trabajo, aquella ratonera en llamas sentenció la vida de las 123 jóvenes que allí trabajaban: los ascensores no funcionaban, las escaleras de incendios no llegaban a las plantas superiores y las puertas se abrían hacia dentro. No había escapatoria. Así que muchas de ellas decidieron saltar por la ventana sobre las mantas que la gente extendía para atraparlas, pero todas se rajaban con el peso de sus víctimas. El resultado fue desolador. Entonces, ¿por qué eligió Naciones Unidas, en 1975 el 8 de marzo?

¿Por qué un 8 de marzo?

El mes, porque, históricamente, en marzo se habían producido grandes hitos de la lucha por la liberación de la mujer. Uno de ellos y de especial relevancia por su dramatismo, el mencionado incendio de Triangle Shirtwaist, que sembró una semilla. Aunque hicieron falta algunos más: la huelga 'del pan y las rosas' en Estados Unidos y la multitudinaria manifestación de mujeres en Rusia que llevaría a la caída del zar en 1917.

Los hitos feministas que dieron origen al 8M

La huelga de 'pan y rosas'

Lawrence, Massachusetts, era a principios del siglo XX una ciudad plagada de inmigrantes -en su mayoría mujeres- que trabajaban en la creciente industria textil bajo condiciones laborales precarias, cubriendo jornadas de 56 horas semanales y sin ningún tipo de medidas de seguridad.

Ocurrió entonces que la autoridad regional dio un paso adelante a favor de los derechos laborales, imponiendo que se limitasen las horas a 54 semanales, pero los trabajadores se dieron cuenta de que estas dos horas se las recortaban del salario, y el 1 de enero de 1912 convocaron una huelga que pasaría a la historia, con casi 20 mil trabajadores en las calles.

La huelga, conocida como 'pan y rosas' fue liderada por mujeres muy jóvenes, la mayoría menores de 18 años, que reclamaban mejora de sus condiciones laborales -pan- y derechos para las mujeres -rosas-. El 12 marzo culminaba con una de las primeras victorias del movimiento obrero en Estados Unidos.

Las españolas acceden a la universidad

Sí ocurrió un ocho de marzo, sin embargo, que la universidad pública española abrió sus puertas, por fin, a las mujeres. Fue con Emilia Pardo Bazán al frente de la Consejería de Instrucción Pública, en 1910, aunque hubo otras como María Elena Maseras -matriculada en Medicina en 1872-que abrieron paso a las demás.

A partir de 1910, y hasta 1935, con la nueva normativa, se matricularon en las universidades españolas dos mil mujeres. Hoy, el porcentaje de mujeres graduadas es de un 54,2% frente al 45,8% de hombres -datos del INE, 2021-.

Las rusas que acabaron con el Zar

También un 8 de marzo de 1917, las mujeres rusas salieron a las calles en una protesta que transformaría para siempre el destino del país. Lo hicieron para decir 'basta' a la Primera Guerra Mundial, que estaba costándole la vida a millones de jóvenes.

8 de marzo de 1917m las mujeres salen a las calles en Rusia. Getty Images

Nunca nadie imaginó que una marcha liderada por madres se convertiría en toda una revolución con huelgas y manifestaciones por todo el país que acabaría con la abdicación del zar, y la formación de la Unión Soviética en 1922, que otorgaría, entre otras, el sufragio femenino.