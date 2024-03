8-M, en directo | El Gobierno da luz verde al anteproyecto de ley de trata: dará papeles a las víctimas sin necesidad de denuncia

Miles de mujeres de todo el mundo invadirán las calles este 8 de marzo para reivindicar sus derechos. El grito por la igualdad recorrerá todas las grandes ciudades de España, por lo que se esperan casi 40 movilizaciones y concentraciones a lo largo de todo el país, tal y como ha sucedido años atrás.

Como viene ocurriendo desde 2022, el feminismo volverá a salir dividido en la capital, que contará con dos manifestaciones con diferentes recorridos. Por un lado, marcharán las defensoras de la Ley Trans, dirigidas por la Comisión 8M y, por otro, se manifestarán las feministas abolicionistas de la prostitución y contrarias a la autodeterminación de género con el Movimiento Feminista de Madrid. De esta manera, la organización Comisión 8M ha convocado una marcha, que tendrá comienzo a las 19.00 horas en Atocha y recorrerá los paseos del Prado y de Recoletos hasta llegar a la Plaza de Colón.

La polémica, no obstante, no ha tardado en aparecer tras un rifirrafe en redes entre PP y PSOE. Los populares han publicado un vídeo en el que recuerdan los más de 1.200 agresores sexuales a los que se les ha reducido la condena como consecuencia de la ley 'solo sí es sí'. "El Gobierno de Sánchez no tiene nada de lo que estar orgulloso", han indicado. A continuación puede seguir en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario convocado por el 8-M.