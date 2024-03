Las caras de la manifestación del 8M en Madrid: "Reivindicamos que nos escuchen y nos permitan estar en puestos de poder"

Son miles, millones, y de distintas condiciones. Las mujeres han tomado este viernes, Día Internacional de la Mujer, las calles de todas las ciudades de España y también de Madrid, donde no han dudado en exhibir su fuerza con, según el dato de Delegación de Gobierno, 34.000 asistentes.

En una jornada con menos afluencia que otros años y en la que las manifestaciones por el 8M en la capital se han dividido en dos, con distintos recorridos, (una organizada por la Organización 8M y la otra Movimiento Feminista de Madrid), ellas han vuelto a ser protagonistas y han marchado unidas por la igualdad.

"Este día sigue siendo necesario para seguir avanzando en una sociedad más igualitaria y con menos machismo", reconoce Cristina, de 43 años, mientras a su alrededor se escuchan cánticos de igualdad. "Es el momento de reclamar el derecho a la aborto en la Constitución como han hecho en Francia, tenemos que ser las siguientes. Tenemos mucho que hacer todavía", dice rotunda.

Cristina, una de las mujeres que ha acudido a la manifestación por el 8M en Madrid. Jorge París

No es la única que pone de manifiesto que siguen faltando derechos para las mujeres. Olivia, de 20 años, y Elena, de 21, han acudido a la manifestación para "reivindicar lo que nos hace falta". Según cuentan estas jóvenes a 20minutos, "faltan derechos, que nos escuchen, que nos den puestos de poder y que confíen en nosotras". Para ellas, que la mujer ocupe un puesto importante en la sociedad es primordial para seguir sumando por la igualdad. "Que se nos reconozca", recalcan y añaden que con el tema de la división en el feminismo "la gente se enfada".

Olivia y Elena, manifestantes que han acudido a una marcha del 8M en Madrid. Jorge París

Pero el enfado no impide que sean muchas, y de todas las edades, las que hayan vuelto un año más a reivindicar. Patricia (54), Anouk (54) y Mónica (52) son habituales de las marchas por la igualdad. "Queremos que por fin haya paridad, no solo en España, también en el resto del mundo", espetan. "Nos olvidamos que queda muchísimo por hacer todavía", agregan.

Ellas ven que en esta ocasión hay menos personas manifestándose y creen que es por "la politización". "Ha habido mucha, mucha campaña a través de los medios, y eso hace que algunas mujeres no vengan por miedo a que piensen que son de una bando u otro", apuntan. "Este movimiento no es de los políticos, es de las mujeres", dicen.

Patricia, Anouk y Mónica asisten a una marcha por el 8M. Jorge París

Para ellas, "el hecho de que haya menos gente es porque algo hemos conseguido", pero lanzan un mensaje a los chicos jóvenes: "Es una pena que no se den cuenta de la evolución que hemos conseguido. Esperamos que, poco a poco, sepan que sus amigas son las que pasan por esto y que las madres se lo contemos".

Peor en la cita con el feminismo de este viernes no solo ha habido mujeres. Entre ellas, otros tantos hombres han acudido a reivindicar la igualdad. Como Paul Thin, concursante de Operación Triunfo: "El feminismo es una lucha en la que los hombres tenemos que acompañar", ha dicho a 20minutos. "Aunque sea haciendo bulto se hace mucho", ha indicado al asegurar que "la sociedad no la cambian unos pocos, sino que se hace entre todos".

Paul Thin, subcampeón de 'OT 2023', acude a la concentración por el 8M en Madrid Paul Thin, subcampeón de 'OT 2023', acude a la concentración por el 8M en Madrid

"No tener miedo"

Alicia de 53 ha acudido junto a su hija, de 19, con la que suele acudir a la marcha por el Día de la Mujer. "Es importante traer a las hijas porque tienen que darse cuenta de por dónde tienen que pasar y por dónde no. Los chicos jóvenes no tienen esto tan claro, todo lo que hemos conseguido, estamos volviendo para atrás...", señala. "Quieren acapararlas demasiado, controlarlas... con lo que hemos luchado y conseguido. No se puede pasar por ahí", apunta.

Elisa, hija de Alicia, está acompañada de más amigas: Celia (18), Lucía (18), Candela (19). No es la primera vez que acuden a la protesta. "Es importante salir hoy a la calle porque, aunque parezca que esto es algo muy pequeño, cuando somos muchas acabamos repercutiendo", dice una de ellas. "Vemos mucha gente de nuestra edad que tiene un pensamiento muy...", señalan cuando se les pregunta si viven el machismo en su entorno.

Celia, Elisa, Candela y Lucía asisten a una marcha por el 8M en Madrid. Jorge París

Las jóvenes quieren "ir tranquilas por la calle y no tener miedo" porque creen que es "algo fundamental". También se quejan de piropos y manoseos. "La igualdad no se trata solo de aspectos políticos, sino de hechos humanos. Gracias al movimiento feminista podemos opinar y tener voz", sentencian.

En la misma línea se expresan Marta (25), Irene (25) y Noelia (24) . "Seguimos teniendo mucho miedo cuando salimos a la calle de noche y no me gustaría tenerlo. Faltan políticas, muchos cambios dentro de la política española y mucha comunidad feminista, la palabra sigue dando miedo porque no se entiende", sostienen. También se muestran muy ilusionadas. "Es la primera vez que venimos juntas a esta manifestación y está siendo precioso, nos sentimos muy unidas a las demás",

Marta, Irene y Noelia, en la marcha del 8M en Madrid. JORGE PARÍS

En el otro extremo, Carmen, de 76 años, Mónica, de 66, y Elisa, de 64, se ríen al reconocer que son "las jóvenes" de la charanga de Vallecas, a la que se han unido durante la marcha. "La igualdad es lo primero y es urgente acabar con el genocidio de las mujeres", señalan. Estas mujeres creen que el feminismo vive actualmente una situación complicada por el negacionismo. "Hay mucha confusión", afirman. "Luchamos metiéndonos en plataformas y sin callarnos", manifiestan mientras hacen ruido.