Feijóo erige al PP como "esperanza de gobierno en España" frente a un Ejecutivo de Sánchez "acorralado"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este viernes que su partido es hoy en día "la esperanza de gobierno en España" en un momento en el que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se encuentra en una situación de "colapso" y "acorralado" por cuestiones como la "trama" de supuesta corrupción del caso Koldo o la amnistía para encausados por el proceso independentista catalán.

El líder del PP ha clausurado un acto que ha organizado su partido en Córdoba con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora este viernes, 8 de marzo, con una intervención en la que ha defendido que "quien gobierna en España" hoy en día "son las administraciones del Partido Popular", en referencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas con gobiernos del PP, que concentran a "un 70 por ciento" de la población española, según ha destacado.

Frente a ello, Feijóo se ha preguntado "de qué" se va a "hablar" en estos días en "las reuniones del PSOE", y se ha respondido él mismo vaticinando que hablarán de cuestiones como "de quién o a quiénes hay que amnistiar para seguir en el Gobierno", de "a quién comprar y qué es lo que hay que comprar para seguir en el Gobierno" y, en tercer lugar, de "a cuánto de cerca le ha tocado la trama a cada miembro del Gobierno del Partido Socialista".

"Chatajeado"

"Para las mujeres no tienen tiempo, para la igualdad real y efectiva no hay momento", ha denunciado el líder del PP en su crítica al Gobierno de Sánchez antes de agregar que "la situación en la que se encuentra hoy de colapso el Gobierno de España no está para pensar en las políticas de los ciudadanos".

Tras ello, Feijóo ha apuntado que el Gobierno de España se siente "acorralado, atenazado y chantajeado, pero el Partido Popular no", según ha remachado antes de subrayar que el PP es "un partido libre, que no tiene negocios con nadie, que no ha negociado la dignidad de la nación española jamás, y que no tiene más objetivo que acertar y practicar políticas reales y efectivas".

"Por tanto, hoy la esperanza de gobierno en España es el Partido Popular, y hoy quien gobierna en España son las administraciones del Partido Popular", ha enfatizado Alberto Núñez Feijóo para concluir expresando el compromiso de "seguir trabajando y haciendo política desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas" con ejecutivos 'populares', y con el vaticinio de que, "más temprano que tarde, vamos a hacer política desde el Gobierno central".