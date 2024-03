Empieza la temporada de muda en gatos, así podemos combatir las peligrosas bolas de pelo

Las bolas de pelo es una de las preocupaciones más habituales en el cuidado y mantenimiento de nuestros compañeros felinos. Los gatos, el animal de compañía más pulcro y limpio, dedican gran parte de su día en el acicalado, por lo que es normal que ingieran su propio pelo mientras realizan esa tarea y, por lo tanto, se forme bolas de pelo en su estómago, algo que se pronuncia más durante la época de muda.

Laura González, veterinaria y divulgadora a través del canal de YouTube 'Tu veterinaria', explica que son las bolas de pelo. "Los gatos tienen este proceso de auto limpieza, se pasan muchísimas horas del día acicalándose y lamiéndose y, lo que ocurre es que, todo el pelo muerto que se está lamiendo lo van a terminar tragando".

"Esto en las épocas de muda (primavera y otoño) es cuando más cantidad de pelo muerto sueltan y, por lo tanto, es más fácil que ingieran más cantidad de lo normal", agrega. "Este pelo pasa a través del tracto digestivo, sin producir ningún tipo de alteración pero, hay momentos en los que se puede obstruir, por la cantidad, juntándose con restos de comida y forme una especie de maraña".

Cuando ocurre esto, lo normal es que el gato termine expulsándolas, en forma de vómito, lo que conocemos comúnmente como bolas de pelo. "No obstante, también puede ocurrir que la obstrucción avance a través del sistema digestivo y llegue al intestino, lo que supondría un problema, ya que puede provocar que se bloquee y sea necesaria una cirugía de urgencia", advierte la experta veterinaria. "Aunque en la mayoría de los casos con un poco de rehidratación y medicación va a mejorar".

Causas por las que los gatos vomitan bolas de pelo

Que los gatos padezcan de bolas de pelo es normal, especialmente en época de muda, debido a la mayor ingesta de pelo, así como en gatos de pelo muy largo como los angora o los persas. "Si no se les está cepillando constantemente pueden llegar a ingerir más cantidad de pelo", añade González.

Pero también en mininos con problemas digestivos. "Por ejemplo, aquellos que sufren enfermedades inflamatorias intestinales crónicas que provocan que el intestino no tenga una correcta funcionalidad; o gatitos que sufren de linfoma de bajo grado, que también pueden producir este tipo de alteraciones", ejemplifica.

"¿Y qué síntomas vemos si tenemos bolas de pelo atascadas u obstruidas? Probablemente náuseas, vómitos, anorexia, falta de apetito y que nuestros gatos se encuentres decaídos o con falta de fuerza", enumera la veterinaria. "Muchos gatos se esconden, ya que son animales que tienen tendencia a que cuando les duele algo, ocultarse".

Preocuparnos o no va a depender mucho de cada gato, por ello es muy importante que conozcamos a nuestro minino

La experta en salud animal insiste en que es completamente normal que nuestros gatos vomiten bolas de pelo, "todos los gatos vomitan a veces bolas de pelo", afirma. "A lo mejor dos o tres veces al año es lo frecuente aunque, sí es cierto que con la vejez, tienen más tendencia a vomitar bolas de pelo o, como ya hemos dicho, si tienen alguna enfermedad del aparato digestivo".

"No obstante, preocuparnos o no va a depender mucho de cada gato, por ello es muy importante que conozcamos a nuestro minino, si le hemos visto vomitar bolas de pelo antes o en determinadas épocas o si es la primera vez que lo hace siendo un gato adulto", comenta. "En caso de sospechar, no está de más hacer un chequeo médico".

En este sentido, González advierte que tampoco es normal que nuestro gato, incluso teniendo el pelo largo o siendo época de muda, vomita dos o tres veces por semana y por eso también recomienda un chequeo médico. "Por si acaso hay alguna patología que está produciendo esos vómitos", aclara.

Cómo disminuir las bolas de pelo

Para ayudar a evitar que nuestro pequeño compañero peludo vomite las bolas de pelo o cualquier efecto secundario (como las obstrucciones), hay varias cosas que podemos hacer. "La primera de ellas es controlar el estado de hidratación de nuestros gatos", explica González.

"Los gatos son animales que suelen beber poco, con lo cual tienen tendencia a estar en un estado de deshidratación crónica leve o ciertos grados de deshidratación, lo cual se debe a la dieta de pienso seco, que si no le damos el aporte extra de hidratación puede no ser suficiente", detalla la veterinaria.

En este sentido, para favorecer la ingesta de agua, González recomienda utilizar bebederos en formato fuente o engañarles para esta ingesta de agua en forma de comida. "Podemos aumentar las dietas caseras, humedecerla en agua y darles calditos para darle un poquito de sabor", propone. "Si no ofrecerles latitas de comida húmeda".

Una forma de prevenir las bolas de pelo es el cepillado habitual, necesario en todos los gatos, especialmente en los de pelo largo

El segundo consejo para evitar las bolas de pelo está relacionado con el ejercicio. "Me refiero a un ejercicio moderado y diario que favorezca el movimiento de su tránsito intestinal, que se puede ver alterado en gatitos que no se mueven mucho y que tiene como consecuencia el estreñimiento", explica la veterinaria.

"Por supuesto, una forma de prevenir las bolas de pelo es el cepillado habitual, algo necesario en todos los gatos y, como ya hemos repetido varias veces, muy importante en aquellos de pelo largo", insiste. "Lo ideal es que les ayudemos con un cepillado diario a eliminar toda esa cantidad de pelo muerto para que tengan menos probabilidad de ingerirla".

Por último, González habla de la importancia de la fibra en la dieta de nuestros gatos a la hora de evitar obstrucciones. "Ayuda mucho a aumentar el tránsito intestinal y a que todos estos pelos que se van tragando y que pasan por todo el intestino vayan avanzando de forma normal para ser expulsados poquito a poco con las heces", concluye.