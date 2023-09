Dieta baja en fibra, poca agua, dolor, cuerpos extraños... qué causa el estreñimiento en gatos y cómo ponerle freno

¿Sabías que el estreñimiento es un problema habitual en gatos? Aunque muchas veces a este tipo de patologías no les damos demasiada importancia, la realidad es que son más comunes de lo que nos pensamos y pueden llegar a convertirse en un problema de salud muy grave si no actuamos a tiempo.

Aunque a veces es difícil identificar si a nuestro minino le ocurre algo (ya que ellos mismos se encargan de camuflar y esconder cualquier signo de enfermedad o problema de salud), como tutores responsables es nuestra labor aprender a leer las señales de nuestras mascotas.

Laura González, veterinaria y divulgadora a través del canal de YouTube 'Tu Veterinaria', cuenta que un estreñimiento avanzado al que no hemos prestado la suficiente atención puede llegar al punto de necesitar una cirugía.

"Cuando hablamos de estreñimiento nos referimos a la dificultad de defecar de forma normal", detalla. "Existen una serie de puntos clave que debemos observar para comprobar si nuestro gato sufre, o no, este proceso, empezando por fijarnos en su bandeja de arena al limpiarla".

Principales síntomas de estreñimiento en gatos

Un singo claro de que nuestro gato está teniendo problemas para ir al baño es encontrar en su caja de arena "bolitas muy duras" o, directamente, no encontrar ninguna. "Si esto ocurre durante un par de días o más, puede significar que sufre estreñimiento", aclara González.

Un método para comprobar si nuestro minino sufre este proceso y que podemos hacer nosotros mismos desde casa es palparle la tripa. "Vamos a poder notarla más dura en algunas zonas y, también, es posible que notemos que le duele, a través de vocalizaciones", detalla la veterinaria.

"Otra cosa que hará nuestro gato si sufre estreñimiento es acudir al arenero, pasarse un rato ahí y terminar no haciendo nada, no pudiendo defecar", añade la experta. "Que deje de comer y que deje un poquito de lado su higiene también son posibles síntomas".

Pero, ¿por qué nuestro gato está estreñido? ¿Qué causa esta patología? González explica que el estreñimiento no suele darse por una causa concreta, sino por el compendio de unas cuantas como una dieta baja en fibra, la falta de ingestión de agua, el dolor al utilizar el arenero o los cuerpos extraños.

"Si durante mucho tiempo ofrecemos a nuestro gato una dieta baja en fibra (que estimula la correcta motilidad del sistema digestivo), podemos estar causando que el intestino se mueva más lento y termine desembocando en estreñimiento", ejemplifica.

De forma similar ocurre si nuestro gato no ingiere la suficiente cantidad de agua diaria. "De forma natural, nuestros mininos no beben mucha agua, además de obtenerla más a través de sólidos como latitas de comida húmeda", explica González. "Esto puede provocar una deshidratación crónica que, si se agudiza, se convierta en estreñimiento".

Un gatito utilizando el arenero. FREEPIK

La veterinaria también advierte de posibles dolores que pueda sentir el gato a la hora de posicionarse en la bandeja para hacer sus necesidades. "Puede venir dado por algún problema traumatológico o neurológico, por eso debemos tener en cuenta si ha sufrido alguna fractura o si padece artrosis, ya que puede afectarle a la hora de ir al baño", añade.

"Otra causa común son los cuerpos extraños, como gomas de pelo. Los gatos termina tragándoselas y se genera una obstrucción, provocando también que no pueda defecar", advierte. "En estos casos suele ser necesaria una cirugía y, no debemos olvidar que puede ocurrir lo mismo con los atascos de bolas de pelo (si no realizamos los cepillados regulares, especialmente en gatos de pelo largo)".

Por último, González menciona también que hay causas etológicas que debemos también tener en cuenta. "Hay algunos gatos que dejan de usar su bandeja porque no les gusta (ya sea por cómo es el arenero o por dónde está colocado o si hemos hecho algún cambio...)", comenta. "Si pasan muchos días y el gato no es capaz de usar su bandeja, también terminará en proceso de estreñimiento".

Prevención y actuación en caso de estreñimiento

Si notamos cualquiera de los signos anteriores en nuestros felinos durante dos o tres días será necesario acudir al veterinario, ya que son síntomas claros de que algo le está ocurriendo a nuestro gato y, para evitar mayores complicaciones, lo mejor es tratarlo lo antes posible.

"Tenemos que acudir a la clínica para instaurar un tratamiento adecuado y, en aquellas ocasiones en la que se requiera, realizar las pruebas necesarias como radiografías, algo que se hace de forma habitual para descartar problemas mayores", relata González.

No obstante, el estreñimiento es una patología que podemos prevenir si ayudamos un poco a nuestros gatos desde el hogar. "Por supuesto, podemos utilizar fármacos (siempre de la mano de un veterinario y nunca automedicando) pero, a parte, podemos hacer cambios para prevenir que sufran este proceso", cuenta la experta.

Podemos fomentar el consumo de agua utilizando fuentes, abriéndoles el grifo y ofreciendo parte de la dieta en formato húmedo

Entre las recomendaciones de González destacan el aumento del consumo de agua y fibra, así como el uso de un arenero adecuado y bien colocado dentro de casa. "Podemos fomentar el consumo de agua utilizando fuentes (que a algunos gatos les gusta más el agua corriente) o abriéndoles el grifo cuando nos lo pidan, así como utilizando productos como gelatinas", añade. "También podemos ofrecerle parte de la dieta en formato húmedo (latitas)".

"Además, podemos aumentar el consumo de fibra dándoles malta y aumentar el ejercicio para reducir el sobrepeso y favorecer la motilidad del intestino", agrega González. "Otra forma de prevenir el estreñimiento son los cepillados frecuentes, que evitaran las bolas de pelo".

Por último, la experta recuerda que también debemos saber encontrar el arenero adecuado para nuestro gato, así como el tipo de arena y su lugar en el hogar. "Debe ser un recipiente con el que nuestro gato esté cómodo y que se encuentre en un lugar donde lo pueda utilizar, siendo preferible una habitación fuera de ruidos y con un ambiente tranquilo", concluye.