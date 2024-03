El duelo de la madrastra divorciada: "Nadie entiende que eche de menos a la que fue mi hijastra durante años"

Durante tres años, Virginia López se enfundó el traje de madre cada dos semanas. Su novio, por el que decidió mudarse de Madrid a Las Palmas, estaba divorciado y tenía la custodia compartida de dos niñas, una de tres años y la otra de 10. Ella ya había decidido que no iba a tener hijos, pero acogió con entusiasmo su nuevo rol de madrastra.

"Pasaba mucho tiempo con las niñas, jugaba mucho con ellas, pintaba con ellas, cantaba con ellas, les enseñaba bailes y, poco a poco, empezamos a construir un vínculo, sobre todo con la más pequeñita", recuerda López, en una cafetería de Madrid. "Los niños no tienen conceptos tan rígidos sobre la familia, entonces, ella siempre me consideró parte de la suya, cuando en el cole les decían ‘venga, hay que pintar a la familia’, ella pintaba a mamá, a papá, a Virginia y a su hermana y no diferenciaba".

Hace dos años, su relación con su pareja terminó. Acabó abruptamente, como tantas otras y también como en tantas otras separaciones había niños de por medio. En su caso, sin embargo, ningún vínculo legal ni biológico le une a las dos niñas a las que cuidó, hizo la compra y cocinó la comida y con las que, en definitiva, adoptó los roles propios de un progenitor durante sus tres años de relación con su expareja. Desde la ruptura, el padre no ha permitido que vuelva a verlas y solo ha podido intercambiar algunas palabras por teléfono con la más pequeña de sus exhijastras.

"Él sí acabó muy mal conmigo y, a modo de castigo, me prohibió ver a las niñas. Yo, sinceramente, inocente de mí, no pensé que él fuera a utilizar a sus hijas. Ya no sólo porque me parece muy inhumano castigarme de esa manera, sino sobre todo porque no pensé que fuera a hacerle eso a sus hijas", se lamenta López, que ahora tiene 42 años, que cree que la pequeña de las dos niñas sí querría mantener el contacto con ella.

"Alguna vez que he hablado con mi ex por teléfono y a ella se le oye de fondo preguntar si puede hablar conmigo. Cuando su padre me la ha puesto porque ese día estaba de buen humor siempre me pregunta: '¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Por qué nos has abandonado?'".

—¿Cuál sería para ti la solución?

—"Que me dejen verla un ratito… una vez al mes. Y, sobre todo, explicarle que yo no la abandoné".

¿Régimen de visitas de ex hijastros?

Los matrimonios no son para toda la vida en España desde 1981, cuando se legalizó de nuevo el divorcio tras la dictadura. Concretamente, según los últimos datos del INE, la duración media de estos es de 16,5 años. También está aumentando el porcentaje de custodias compartidas tras los divorcios, que se sitúa ya en un 45,5%. Todo ello está llevando a que sea cada vez más habitual el fenómeno de las familias reconstituidas o enlazadas: aquellas que se forman aportando descendientes de una o varias relaciones anteriores.

De acuerdo con los datos del censo, en 2001 en España había 234.587 familias reconstituidas -un 3,6% de los hogares formados por una pareja con hijos-. Diez años después, este tipo de familia ya rozaba el medio millón (el 6,9%), un dato que no se ha actualizado con el último censo publicado en 2001, pero que, presumiblemente, habrá seguido creciendo. Con el aumento de este tipo de familia, ha crecido igualmente el número de padrastros y madrastras, una figura con un rol familiar complejo y cuyas problemáticas específicas son generalmente desconocidas.

Esto es lo que defienden Aina Buforn y Berta Capdevila, dos madrastras que en 2016 cofundaron el proyecto Ser Madrastra para tratar de dar visibilidad a esta figura. "Hasta hace muy poco, había un total desconocimiento de la problemática de las familias enlazadas, había desconocimiento legal, o sea, nos estábamos encontrando con situaciones en las que no podíamos ni siquiera nombrar lo que éramos", explica Buforn. "Sigue sin estar bien visto, llamarse madrastra, pero estamos consiguiendo a lo largo de los años que la gente salga del armario. Ya hay jurisprudencia y ya hay madrastras que pueden solicitar el derecho a realizar visitas a sus hijastros. Esto en el 2016 no estaba".

La jurisprudencia a la que alude Buforn sigue siendo muy escasa y, la realidad es que la posibilidad de que una madrastra o un padrastro consigan un régimen de visitas con sus hijastros tras un divorcio es casi nula y que prácticamente nadie lo intenta. "Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo después, en la práctica jurídica, esto toma forma", declara Capdevilla y Buforn añade el aspecto de la presión social que desincentiva siquiera intentarlo. "Se genera un rechazo social del tipo_ '¿Dónde vas tú, flipada, pidiendo visitas para tus hijastros? O sea, qué desubicada'. Socialmente, la presión que existe sobre nosotras también hace que, de alguna manera, te lo quieras pensar dos veces".

La abogada y mediadora familiar Irene García Amate confirma que "hay alguna sentencia de alguna audiencia provincial en la que se considera a la madrastra como allegado muy cualificado", lo que permite establecer un régimen de visitas tras la separación que tenga como fin último el beneficio del menor. "Puede ocurrir que, por ejemplo, para los menores, esa madrastra o ese padrastro sea una figura muy importante, que incluso ha podido desempeñar, por las circunstancias particulares del caso, el rol de madre o el rol de padre", explica García Amate.

La abogada cree que, poco a poco, las sentencias que otorgan regímenes de visitas a padrastros y madrastras se irán abriendo camino como ya ha ocurrido con los abuelos. "A partir de ahora va a empezar a ocurrir más, porque al final el derecho evoluciona y estas nuevas realidades de familia enlazada se van a seguir viendo", defiende García Amate. "Yo creo que el derecho va a ir planteando también soluciones, igual que, por ejemplo, ha ocurrido con los abuelos, que ya pueden pedir perfectamente un régimen de visitas en su favor si los padres no dejan ver a sus nietos, porque los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos".

"El peor duelo de mi vida"

A Virginia López lo que más le duele es la incomprensión. Han pasado dos años desde que se separó de su expareja y de sus hijastras y no ha encontrado a nadie que entienda su dolor. "Hace dos años ya que nos separamos y no lo supero, estoy en terapia, de todo tipo y no puedo superarlo. Este es el peor duelo que ha pasado en mi vida", sentencia.

"Me siento todo el rato sola. Ese es otro de los factores de este tipo de duelo. Cuando tú le explicas a alguien que estas triste porque se ha muerto tu mejor amiga o porque lo has dejado con tu novio, todo el mundo lo entiende. Pero cuando tú les dices: 'No puedo dormir por las noches porque echo de menos a la niña que fue mi hijastra durante años', nadie lo entiende, te dicen: 'Bueno, pero si eres madrastra otra vez, si tu hermano te ha hecho tía, si tienes otros niños en tu vida…'. Pero no es lo mismo, no es reemplazable", explica López.

El duelo por la ruptura con sus hijastras ha tenido consecuencias también en su actual relación con su hijastro, con el que ha establecido inevitablemente una barrera emocional. "No me he volcado tanto en su crianza, de hecho, yo a mi novio cuando nos conocimos le dije: 'Estos van a ser los límites'", declara López. "También le dije que, si alguna vez nos separamos, querría que me dejara ver al niño y le conté lo que me pasó con la niña. Lo que no sabe es que todavía lo sigo sufriendo".

