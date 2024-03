El alguacil de Hinojal confiesa que mató a Vicente, el desaparecido que había ganado un millón de euros en la lotería

Las novedades en torno a la desaparición de Vicente Sánchez, el vecino de Hinojal (Cáceres) que había ganado un millón de euros y del que no se sabía nada desde hace un mes, vuelven a dar un vuelco a la investigación. El alguacil del municipio, detenido este jueves por la Guardia Civil, ha confesado el asesinato de Tente (así se le conocía) y ha aportado datos para que los investigadores pudieran dar con el cadáver hallado este viernes por la mañana.

Según fuentes cercanas a la investigación, los investigadores están ahora a la espera de que los resultados de la autopsia al cadáver confirmen la identidad del fallecido.

Tras un mes de incesante de búsqueda por tierra, mar y aire (se han usado incluso drones) y varias batidas de los vecinos (en las que participó el autor confeso), la noticia se conoce un día después de que el trabajador municipal, Lindo, de 55 años, fuera arrestado en el marco de las investigaciones, que permanecen bajo secreto.

Al parecer, la detención de Lindo, que ejercía de alguacil desde 1993, se habría precipitado por las "contradicciones" en sus declaraciones. Según se ha podido conocer por medios locales, el alguacil se relacionaba habitualmente con el desaparecido, al que trasladaba en coche a hacer recados e incluso a los toros, ya que Tente no contaba con carnet de conducir.

Ahora falta por dar luz a las razones que llevaron a Lindo a acabar con la vida del desaparecido, del que dicen que alardeaba y no trataba de ocultar su gran patrimonio. Fuentes de la investigación aseguran que la principal línea de investigación que se baraja es que los hechos guardan relación con el dinero que tendría el desaparecido. No obstante, no se descartan otras razones.

Una zona de pastoreo

El cadáver localizado este viernes tras los datos aportados por Lindo se encontraba en una dehesa boyal ubicada a 1,4 kilómetros del casco urbano del municipio, una zona donde los propietarios de ganado pueden pastorear o dejar sueltos a sus animales.

Las zonas de campo que conforman el perímetro de Hinojal ya habían sido objeto de búsqueda por parte de los diversos operativos policiales para la localización del vecino desaparecido, cuyo ámbito de actuación se extendió a terrenos de otros municipios cercanos, charcas, pozos y ríos.

En estos operativos, que se iniciaron el 1 de febrero, 48 horas después de que se diera la voz de alarma de que nada se sabía de Tente, participaron efectivos de la Guardia Civil, con el apoyo de drones, el Servicio Cinológico y el equipo especializado en actividades subacuáticas (GEAS), Bomberos, Protección Civil y voluntarios.