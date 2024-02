Desaparece después de haberle tocado la lotería: "Creemos que se lo han llevado a la fuerza para quitarle el dinero"

El municipio cacereño de Hinojal está en tensión tras la desaparición de Vicente, un hombre de 79, el pasado 27 de enero. Todo es, incluso, más misterioso puesto que el hombre había ganado un premio de un millón de euros en la lotería.

La preocupación comenzó cuando, tras la denuncia de la desaparición, los agentes de la policía científica encontraron la vivienda patas arriba. Muchos objetos estaban desordenados y revueltos, como si alguien hubiera estado buscando algo. Además, la cama estaba sin hacer y teléfono móvil de Vicente estaba en el interior de la casa.

Asimismo, tanto sus allegados como el resto de vecinos de Hinojal están preocupados por Vicente pues todos sabían que, a menudo, llevaba grandes cantidades de dinero en su cartera para dejar claro que había sido uno de los afortunados por la lotería.

La búsqueda de Vicente está llevándose a cabo por parte del cuerpo de Bomberos y de la Guardia Civil, que no están escatimando en medios y, por tanto, se están empleando drones, embarcaciones y perros adiestrados para tratar de localizar al vecino de Cáceres.

Espejo Público ha podido hablar con uno de los vecinos de Vicente, quien ha destacado que "'Tente' no iba a andar por el campo, no le gustaba". Otro de los ciudadanos ha apuntado: "Cuando le tocó la lotería, claro, él tomaba sus precauciones, lo normal, ¿no? Desconfiaba de la gente que no conocía, como era lógico".

"Nosotros pensamos que, seguramente, se lo han llevado a la fuerza, posiblemente, para quitarle el dinero porque tampoco era una persona que lo llevara con discreción", han sentenciado los conocidos de Vicente. Por su parte, Tirsa, hermana de Vicente, ha explicado: "Hay cosas que no son normales. Su habitación estaba sin hacer, el móvil estaba encima de la mesa y las dos puertas de la parte de atrás estaban abiertas. Mi hermano no abre a nadie, es muy desconfiado".