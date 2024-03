La huelga de Logista provoca la falta de productos en librerías: "Hemos dejado de vender todo lo que salía esta semana"

Las librerías de toda España se han encontrado esta semana con un nuevo problema: muchos de los libros que esperaban no están llegando a sus establecimientos. El motivo, la huelga indefinida que los trabajadores de la empresa Logista Libros han iniciado para reclamar mejoras en sus condiciones y que se actualice su convenio sectorial, congelado desde 2022 con salarios por debajo del SMI. Esta compañía, la distribuidora independiente de libros más grande de España, es la encargada de repartir desde su almacén en Guadalajara todos los ejemplares de editoriales como Planeta, una de las más importantes del país. Por ello, quienes esperen algún libro perteneciente a este grupo editorial tendrán, por ahora, que esperar.

La situación se está notando ya por el momento en numerosas librerías: "Nos está afectando porque ahora no tenemos ningún tipo de novedad, todo lo que tenía que venir no ha venido y hemos dejado de vender todo lo que salía esta semana", asegura a 20 minutos la dueña de un negocio de Murcia que tenía que haber recibido un pedido con todo tipo de ejemplares esta semana: "La semana pasada ya me pareció raro no estar recibiendo pedidos, pero lo achaqué a que estaban acumulando producto y nos lo darían más adelante. A partir de este martes ya empecé a ver comunicados de librerías diciendo que no iban a poder vender algunos libros y ahí ya me enteré de lo que pasaba".

Esta propietaria relata, además, que ni la distribuidora ni la editorial se pusieron en contacto con ella para comunicarle los retrasos, sino que fue ella quien tuvo que llamarles para preguntar cuál era la situación: "Me dijeron que de momento no se podían producir las entregas. Es algo que nos perjudica porque este fin de semana tenemos una firma de libros con un autor y hay algunos de ellos que los edita Planeta, así que había encargado para tener suficientes. Me dijeron lo que pasaba y les pregunté incluso si podía enviar yo a un trabajador a recoger los libros, pero me dijeron que no, que no se puede hacer nada".

Aunque en esta librería afirman que van a seguir adelante con el evento porque disponen de más libros, esperan que la solución se pueda solucionar pronto. "Todos los comics y 'mangas' que por ejemplo salían esta semana... la gente los pide mucho, ahora no tenemos nada y es una parte muy importante de las ventas. No nos afecta positivamente la huelga, pero estamos a tope con los trabajadores", declara esta trabajadora.

"Nos ha afectado a muchos pedidos"

La situación es la misma en casi todas las librerías, más grandes o más pequeñas. En otro punto de Madrid, una librería especializada en comics, el dueño de otro negocio cuenta que los pedidos empezaron "hace poco" a no llegar a tiempo: "Llamé y me dijeron directamente que no nos iban a llegar por el momento. Nos ha afectado a muchos pedidos porque este grupo es una distribuidora muy grande, hemos tenido que mover algunas cosas, escribir correos, cancelar otros pedidos..."

Pese a ello, el propietario de este establecimiento confiesa que los clientes se lo están tomando bien: "No queda otra que explicarles que al final no van a tener el libro. Todos lo entienden, al final es un libro y ya". Este viernes, sin embargo, afirma que la empresa les ha enviado un mensaje de que algunos pedidos están ya de nuevo en camino: "Confío en que la semana que viene lleguen los libros, aunque por lo que tengo entendido la huelga sigue".

Es la misma esperanza que tienen en otra librería ubicada en Sevilla: "Ojalá se solucione pronto porque los que estamos siendo afectados somos nosotros, pero espero que los trabajadores consigan todo lo que reclaman. Es una situación complicada". A esta propietaria, la empresa sí que le comunicó oficialmente que no iban a poder llegar los pedidos, pero asegura que hace ya más de una semana que cuentan con problemas: "Hace varios días que deberían haber llegado algunas novedades".

"No podemos reponer las novedades y hay algún libro que está ahora muy solicitado. Es un problema. Tenemos además varios pedidos en marcha", añade la dueña de este negocio: "De momento no sabemos nada, a ver si lo pueden solucionar pronto, a la gente no le queda otra que esperar y a nosotros también".

Los trabajadores continuarán con la huelga

Lejos de acabar, lo cierto es que por el momento los trabajadores de esta empresa mantienen la huelga indefinida que iniciaron hace ya más de diez días. En su planta ubicada en Cabanillas del Campo, en Guadalajara, hasta 300 empleados bloquean de momento la entrada y salida de cualquier camión desde hace días, motivo por el que los pedidos no se están produciendo. Reclaman, así, recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación de los últimos años, mejoras en la antigüedad equiparables a las que rigen en el sector de la Logística y que la pausa del bocadillo cuente como tiempo de trabajo.

En Logista Libros se rigen por ahora por el convenio Artes Gráficas, congelado desde 2022 y que, según señalan los trabajadores, es "precario" al establecer hasta ocho categorías profesionales cuyas cuantías ya han sido superadas por el Salario Mínimo Interprofesional. Su intención, además, pasa incluso por elevar el tono de la protesta y extenderla hasta las puertas de la sede central del grupo, en el municipio madrileño de Leganés, o a las instalaciones de La Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid.

Los trabajadores piden así a la empresa que "deje de lado su inmovilismo, que se muestren dispuestos a negociar y que sean capaces de sentarse con disposición de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes". Tal y como ha asegurado el comité que representa a estos empleados, las negociaciones que han tenido con la empresa no cuentan por el momento con ningún avance, por lo que mantendrán sus manifestaciones a la espera de que la situación cambie.