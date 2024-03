Moreno y Clavijo exigen al Gobierno una "distribución justa" por ley de los menores migrantes entre todas las comunidades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su homólogo canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), han mantenido este miércoles un encuentro en el Palacio de San Telmo de Sevilla que ha concluido con la firma de un protocolo de colaboración en asuntos trascendentales para ambas regiones, fundamentalmente el de la llegada de menores migrantes a las costas de estas comunidades, ante lo que han exigido al Gobierno central una respuesta "ágil" para resolver jurídicamente este asunto.

Tanto Moreno como el presidente canario han coincidido en señalar que la situación es límite, toda vez que las islas tienen actualmente 5.500 menores migrantes a su cargo. "Estamos desbordados y no podemos atenderlos como merecen", ha resaltado Clavijo, mientras que el presidente andaluz ha alertado de que el "riesgo de colapso es real". Y es que Andalucía, que entre septiembre y diciembre del pasado año recibió de Canarias 6.195 menores, tiene actualmente "el cien por cien de sus recursos para atenderlos ocupados".

Por todo ello, han exigido al Gobierno central una respuesta "rápida y ágil" para "resolver jurídicamente" la distribución de estos niños entre todas las comunidades, que debe ser además "obligatoria y proporcionada", al considerar que el hecho de que lleguen a las costas canarias y andaluzas "no significa que esas comunidades asuman competencias que son del Estado", ha remarcado Clavijo.

Además del reparto de migrantes, los dos presidentes han exigido al Ejecutivo central una "financiación" adecuada para hacer frente a esta situación, que, lamentan no se contempla en Ley del Menor. "El Estado no puede inhibirse de una responsabilidad que es suya", ha manifestado Moreno, que ha criticado la política estatal "sin planificación, con una permanente improvisación, de bandazos, y con cero financiación". En esta línea, ha exigido "transparencia, una hoja de ruta, una modificación normativa y, sobre todo, que el Estado asuma su responsabilidad".

Financiación autonómica

Los dos dirigentes abordaron también cuestiones relativas a la financiación autonómica, sin ser Canarias una de las regiones perjudicadas por el actual sistema. En todo caso, Clavijo coincidió con Moreno en la necesidad de aprobar un nuevo modelo, toda vez que el actual es "antiguo" y "no se ajusta a los servicios que prestamos las comunidades".

El presidente andaluz incidió también en esa prestación de "servicios esenciales", como son la sanidad, la educación y las políticas sociales, y lamentó que los recursos que transfiere el Estado no son "suficientes" para soportar el incremento del gasto en estas materias. "Es imposible", reiteró Moreno, que criticó que el Gobierno central "no puede exigir y no dar recursos".

Sobre la mesa de la reunión estuvieron también las políticas del agua, toda vez, destacó el presidente andaluz, que Canarias es un "referente" en su tratamiento. Tanto es así que la primera desaladora de Europa se construyó en Lanzarote hace 60 años y las islas cuentan hoy con más de 200 instalaciones de este tipo. "Canarias cuenta con una experiencia muy importante de la que queremos aprender para traerla a Andalucía", concluyó el líder andaluz, que volvió a pedir la "singularidad" para estas regiones y un pacto nacional y europeo por el agua.