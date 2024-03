Ana Redondo: "El negacionismo machista mata"

En la fachada del Ministerio de Igualdad lucen las nuevas pancartas, colgadas con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y cuyo mensaje apela a "todas las mujeres" a luchar por sus derechos. Dentro, Ana Redondo, recibe a 20minutos en su despacho. Han sido unos meses complicados, reconoce, mientras confiesa que la llamada en noviembre del presidente del Gobierno para ofrecerle la cartera de Igualdad le pilló por sorpresa. Vallisoletana (1966), la socialista tomó los mandos del ministerio tras una legislatura complicada por los cruces entre su antecesora, Irene Montero, y el ala socialista del Ejecutivo. Toma el relevo tras la aprobación de leyes tan importantes como la reforma del aborto, la del 'solo sí es sí' o la ley trans, que ahora tendrá que desarrollar.

Doctora en Derecho Constitucional, se autodefine como un perfil "pegado al terreno" por su trayectoria en la política local en su comunidad natal. Redondo no cree que el problema del movimiento feminista sea la brecha, que considera que "se irá cerrando" con el tiempo, sino más bien el "negacionismo" de la violencia estructural que sufren las mujeres y que, sentencia, "mata". La ley de paridad o la lucha contra la prostitución serán sus próximas metas. El PSOE, asevera, es abolicionista y defenderá su postura en el Congreso, donde considera que ya existe un "ambiente favorable" para ello.

Hace pocos meses pasó de la política local a la nacional. ¿Se esperaba usted acabar liderando el Ministerio de Igualdad?

No, la verdad. Ha sido una gratísima sorpresa que el presidente confiara y pensara en mí. Yo vengo de la política local, de ocho años maravillosos de mi vida haciendo una de las funciones más importantes en política, que es la política municipal, estar a pie de calle y con una relación muy fluida, muy personal con los ciudadanos. Dar este salto es un reto fantástico y maravilloso que he asumido con muchísima ilusión y fuerza, pero es un cambio completo en mi vida personal, profesional y política.



Recupera la cartera el PSOE en un momento en el que el feminismo está dividido por cuestiones como la prostitución o la ley trans. Este año habrá dos marchas, ¿a cuál irá usted?

Lo importante no es cuántas marchas haya, sino que haya muchas mujeres en la calle. Porque somos todas las que estamos reivindicando un avance en derechos, y sobre todo en este momento negacionista. En Madrid habrá dos, pero en muchísimas otras provincias hay una única manifestación. Yo iré con la pancarta de mi partido, que tradicionalmente ha ido con la manifestación de la Comisión 8M. Pero me siento muy próxima a todas las manifestaciones porque creo que en algún momento de ese día todas vamos a gritar lo mismo, vamos a sentir con un mismo corazón feminista y vamos a decir "basta ya" a todo este negacionismo.



Iré a la marcha de la Comisión 8M, pero me siento muy próxima a todas las manifestaciones

Entonces, ¿no se plantea como prioridad eliminar esta brecha en el feminismo?Creo, sinceramente, que la brecha se irá cerrando. Porque nos iremos aproximando en los grandes debates. El problema no está dentro del movimiento feminista, el problema está precisamente en el negacionismo y en una extrema derecha que lamentablemente está guiando a la derecha en este país en aquellos gobiernos en los que comparten responsabilidades. Yo provengo de un gobierno local en el que ahora mismo gobiernan PP y Vox y donde lo primero que han hecho ha sido eliminar la Concejalía de Igualdad. Eso nos tiene que hacer reflexionar, diciendo que nuestros derechos no se tocan y no se pueden revertir.

En su nombramiento la calificaron como un perfil bajo y más conciliador que el de Irene Montero. ¿Se ve usted así?

No entiendo muy bien lo del perfil bajo. Yo creo que cada una tenemos nuestro perfil. Yo tengo un perfil de una universitaria que se incorpora a la política y que ha estado fundamentalmente en responsabilidades municipalistas. Si ese es un perfil bajo, a mí no me lo parece. Me parece un perfil muy pegado al terreno, a la realidad, muy exigente en cuanto a los avances en derechos y que va a dar todo lo mejor que tiene en este empeño de seguir avanzando en el reconocimiento de la igualdad. No sé muy bien qué perfil es el mío... pero es el mío.



La portavoz del Gobierno anunció que este viernes celebran un Consejo de Ministros extraordinario por el 8 de marzo. ¿Nos puede adelantar alguna de las medidas que se vayan a aprobar el viernes?

Lo relevante es que haya un Consejo extraordinario. Yo no recuerdo ningún consejo de estas características el 8M, para aprobar sobre todo medidas de igualdad y medidas de protección de los derechos de las mujeres. Eso es lo relevante, esa es la noticia. Hay un secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros que yo respeto, que además he jurado y tengo que ser fiel a mi palabra.



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una entrevista para 20minutos. José González.

Hubo polémica por 'Zorra', la canción que representa a España en Eurovisión. Preguntado al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el feminismo podía ser "divertido". ¿Comparte esa opinión? ¿Debe ser el feminismo "divertido"?

El movimiento feminista es muy amplio y dentro caben muchas voces y tonalidades. Hay maneras de luchar que, en un momento dado, son más exigentes y más serias. Y hay otros en los que se puede hacer un feminismo más alegre. Tampoco hay que sacar las cosas de quicio. La canción, más allá de que me guste más o menos, entra dentro de la libertad de creación artística, y no se le puede poner un veto a una creadora musical, que presenta además una canción votada masivamente para representar a España en Eurovisión.



Una de las leyes que sale de su departamento es la ley de paridad, ahora en el Congreso. Pretende reducir las desigualdades y acabar con los techos de cristal, pero ¿qué hacemos con las mujeres que ni siquiera pueden llegar a esos puestos?

Los suelos pegajosos, igual que los techos de cristal, son límites que tienen las mujeres desde siempre. Porque el machismo lleva en nuestra cultura miles de años. Una de las medidas más proactivas para romper esos suelos ha sido precisamente el incremento del salario mínimo, la subida de las pensiones o la reforma laboral. Ahí tenemos todavía la brecha salarial, la conciliación y los usos del tiempo. Muchas mujeres, sobre todo mujeres con cargas familiares, se ven en una vorágine diaria de conciliar. Pero eso tampoco nos debe hacer dejar de pensar que todavía hay techos de cristal que debemos de romper.



¿Y en qué sentido cree que los romperá la nueva ley?No hay igualdad posible y no hay meritocracia sin paridad. Si somos el 51% de la población, tenemos que poder estar en todos los ámbitos de decisión a ese mismo nivel. No estamos reivindicando nada que no nos corresponda. Y esta ley da un paso en esa dirección. A nivel público, en todas las elecciones se exige la lista cremallera para que tampoco haya posibilidad de subterfugio. Y luego hay que exigir esa regla del 40-60% en todas las direcciones de las instituciones fundamentales del Estado, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía General, en el Tribunal Constitucional, y también, por supuesto, en las empresas del Ibex. Es una buena noticia que vuelve a situar a España en la vanguardia y a la cabeza de las políticas de igualdad.

Anunció hace unas semanas que el PSOE iba a recuperar la ley contra el proxenetismo que intentó impulsar en la anterior legislatura. ¿Qué ha cambiado en ese tiempo para que piensen que sí conseguirán ahora el consenso necesario en el Parlamento para que salga adelante?

Creo que ahora mismo hay un ambiente favorable, que tiene que ver también con que la sociedad va empujando en la dirección de no consentir la esclavitud sexual, que es lo que representa en su inmensa mayoría la prostitución. Hay un caldo de cultivo al que yo creo que ningún partido, a no ser que sea la extrema derecha, es ajeno. Es verdad que ya hubo una tramitación parlamentaria que decayó con la convocatoria electoral. Pero considero que se puede y se debe avanzar porque éticamente no es concebible una democracia avanzada con la prostitución, que en el 95% de los casos o más supone una esclavitud para las mujeres.



¿Qué cambia la ley?Es una proposición con tres patas que generan un debate positivo. Hay una primera línea que modifica el Código Penal y amplía el proxenetismo a todas aquellas actitudes que favorezcan o permitan la prostitución sin necesidad de que haya violencia, intimidación, etc. Luego incorpora un segundo punto para penar y tipificar como delito la tercería locativa. Es decir, a todo aquel que se lucre de la cesión de locales para el ejercicio de la prostitución. Y, en tercer lugar, se reconoce, con una pena de multa de 12 a 24 meses, a aquel que convenie para mantener a una persona en situación de prostitución. Tenemos que poner el foco en el consumidor de prostitución. En ningún caso se penaliza a las víctimas.

Está también pendiente la ley contra la trata. ¿Irá pronto al Consejo de Ministros?

Es otra ley que estamos trabajando muy intensamente desde el primer momento. Proponemos además que sea una ley en positivo, en todas las medidas que acompañan a las supervivientes para recuperar su vida. Lo que nos interpela fundamentalmente es la alternativa para en torno a 60.000 personas en esa situación. Tenemos que ser muy conscientes de que el problema es multidisciplinar y transversal, porque habrá que acompañarlas en su inserción laboral, en su inserción social y habrá también que darles una alternativa de vida digna a dejar ese horror, ese espanto que es la vida en prostitución.



Las víctimas son en su mayoría migrantes. ¿Se plantean una reforma de la ley de extranjería?

Estamos trabajando, desde luego, con todos los ministerios. No es fácil coordinar algunas medidas, pero evidentemente somos conscientes de que la inmensa mayoría de las mujeres en situación de prostitución son mujeres migrantes y en ese sentido sí que se está trabajando con otras administraciones y también con otros ministerios para avanzar.



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su despacho. José González | 20minutos

La nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, fue duramente criticada por sus comentarios sobre el colectivo trans y LGTBI. ¿Puede estar representando al Ministerio de Igualdad una persona en contra de una de las normas que le toca desarrollar?

La ley trans es también una ley socialista. Es una ley que sale adelante mayoritariamente con los votos del PSOE. Y en ese sentido, nosotros formamos parte de un equipo ministerial, donde una de nuestras prioridades va a ser desarrollar la normativa que se aprobó en la anterior legislatura. No hay nadie que en este equipo no esté comprometido con esa prioridad de desarrollar las leyes. La ley de trans es una de ellas. La de interrupción voluntaria del embarazo es otra, la Ley Orgánica de Libertad Sexual es otra. Y por supuesto, también la ley Zerolo. Y como digo, desde la primera hasta la última, somos todas personas que formamos parte de ese equipo y de ese compromiso. Que en algún momento determinado Isabel García formulara alguna postura en el pasado no condiciona en absoluto el que tenga que trabajar y va a trabajar, y estoy convencida de que lo hace, además, gustosamente, en desarrollar las leyes, como no puede ser de otra manera.



Presentarán recurso al Tribunal Constitucional por invasión de competencias de Madrid con su reforma de la ley trans?

Estamos estudiándolo. El informe del Ministerio de Igualdad es favorable, pero necesitamos contar con otros informes y los estamos recabando en este momento. Sí, vamos a intentar un recurso de inconstitucionalidad. Es verdad que la ley estatal es un paraguas que en este momento protege a las personas trans y LGTBI, pero evidentemente hay una falta de lealtad institucional y un intento de revertir derechos que estaban conquistados y que no habían planteado ningún problema en los últimos diez años, que sí nos están motivando a presentar el recurso.



Los datos reflejan un aumento del negacionismo y las agresiones sexuales entre los más jóvenes. ¿Qué estamos haciendo mal para que en un contexto de avance constante en la sociedad ocurra esto?

La entrada de Vox en las instituciones negando la violencia de género es lo que explica que estemos en este retroceso. Están normalizando la vuelta a la caverna. En general, la sociedad española es una sociedad muy comprometida. Pero esta ola reaccionaria que argumenta con opiniones que pensábamos que habíamos dejado en el olvido, es lo realmente peligroso. Y esta posición negacionista mata. Es la que está detrás de muchas de las violencias contra las mujeres. Aquí apelar también al PP. No se puede sorber y soplar a la vez, y decir que se está con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pero al mismo tiempo gobernar con el negacionismo. Hay que ser muy consciente de lo que nos jugamos.



¿Considera justa y correcta la sentencia del exfutbolista Dani Alves?

Bueno, yo generalmente respeto las decisiones judiciales. Pero sí que comparto la opinión de la Fiscalía, que va a recurrir, porque es verdad que la atenuante por pago de indemnización no se debería considerar en los delitos de violencia sexual. Creo que además es una de las propuestas que se incorporaban al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, que no cupiese aplicar la atenuante de pago indemnizatorio en este tipo de delitos. Me parece importante porque si no estamos mandando un mensaje a la sociedad de que estos delitos pueden ser atenuados siempre y cuando se pague.



"Hay que incidir en aquellas comunidades donde no se está cumpliendo convenientemente la ley del aborto"

Francia se convirtió esta semana en el primer país en blindar el aborto en su Constitución. ¿Debería España mirar hacia ese camino?

Acabamos de reformar la ley del aborto, que reconoce ese derecho en la sanidad pública. Ahora lo que tenemos es que poner en marcha la ley. Y aquí necesitamos a las comunidades autónomas. De cualquier manera, el blindaje en la Constitución requeriría un procedimiento agravado que en este momento exige unas mayorías y unos consensos que no estamos en condiciones de tener. Es un procedimiento que requiere dos tercios de las actuales Cortes, la disolución, la vuelta a las elecciones, unas nuevas Cortes que ratifiquen por esos mismos dos tercios y luego un referéndum. Tenemos una ley estupenda y lo que tenemos que hacer es desarrollarla en plenitud.



Se trata, sin embargo, de un derecho que todavía no se garantiza en igualdad de condiciones en todo el territorio. Hay todavía mujeres que tienen que desplazarse cientos de kilómetros para abortar o incluso se ven forzadas a acudir a la privada. ¿Qué va a hacer el Ministerio para garantizar que se cumple la ley?

El Ministerio lo que tiene es que impulsar el desarrollo y hacer que se cumpla. Para ello tenemos algunos instrumentos, como incidir en aquellas comunidades donde no se está cumpliendo convenientemente la ley, con la autoridad que da el Gobierno de España y a través de los Consejos Interterritoriales. A finales de abril tenemos uno, y vamos a insistir en este tema, porque lo que se está produciendo son colisiones de derechos: entre el de la objeción de conciencia y el de la interrupción voluntaria del embarazo. En muchas comunidades autónomas la ponderación cae a favor de la objeción de conciencia y, por lo tanto, queda desprotegida la mujer. Tenemos que llegar a un equilibrio donde efectivamente el derecho de objeción de conciencia se pueda ejercer, pero no a costa del derecho de las mujeres a su libertad.



La presidenta del Congreso y exdirigente del Govern balear, Francina Armengol, compareció este martes negando toda responsabilidad por la compra de mascarillas en el caso Koldo ¿Ve suficientes sus explicaciones?

Sí. Yo creo que han sido rigurosas, han sido precisas y suficientes, por lo tanto nada que decir ni que objetar a esa explicación que me parece convincente.