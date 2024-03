Las guarderías de día para perros están en auge: "Debemos asegurarnos de que les aportan cosas positivas

En la sociedad en la que vivimos cada vez son más los servicios relacionados con nuestras mascotas, especialmente con nuestros perros, quienes se han convertido en uno más de la familia y en los compañeros de todos nuestros viajes y aventuras.

Esto también ha derivado en que cada vez nos preocupemos más por su bienestar: cuidamos más su alimentación, nos informamos sobre sus necesidades, aprendemos a comunicarnos con ellos y, también, queremos que sean perros equilibrados y socialmente sanos.

En este sentido, las guarderías de día para perros cumplen una función fundamental. Pero, ¿en qué consiste exactamente una guardería canina? Maky Benito, directora del centro Dog Care Madrid y educadora canina comenta que "las guarderías de día están en auge ya que cada vez en más familias hay un perro o dos".

"Esto supone que exista una gran demanda, por lo que hay mucha oferta de este servicio, aunque no significa que todas las guarderías de día son iguales", apunta. "Lo más probable es que el concepto que yo tengo de guardería de día no es el mismo que para la mayoría de la gente, aunque afortunadamente cada vez somos más conscientes de lo que debe ser una guardería de día".

La función de las guarderías de día

Para la experta en conducta canina, una guardería de día "tiene que consistir en mejorar la calidad de vida de nuestro perro". "Debemos asegurarnos que donde está le aporta cosas positivas en su día a día, porque si no os aseguro que están mejor en casa", señala.

"Para mí, el enfoque principal es fomentar la libertad y el bienestar de los perros, permitiéndoles disfrutar de la naturaleza sin restricciones excesivas", explica Maky. "Realmente creo en la importancia de que conecten con su instinto natural y se sientan libres para explorar y socializar de manera saludable, por supuesto, siempre con supervisión".

En este sentido, Maky explica que en el día a día, "ya les ponemos demasiadas restricciones a los perros como para no darles la oportunidad de desarrollarse como perros que son y que puedan socializar, explorar y disfrutar en un entorno natural, en compañía de otros perros".

No obstante, no podemos olvidarnos de que cada perro es diferente a otro y que no todos tienen las mismas necesidades. "Lo que no podemos ignorar es que son seres sintientes con necesidades físicas y emocionales, con los cuales no podemos pretender tenerles atados por una correa el resto de sus días o que no experimenten salir del jardín de su casa", defiende la educadora canina.

Los perros de tamaño mini siguen siendo perros y hay que cubrir igualmente sus necesidades físicas y emocionales

"Por estos motivos recomiendo este tipo de servicios de guardería, siempre y cuando los tutores del perro investiguen bien a qué tipo de éstas le quieren llevar, dependiendo de las necesidades de su compañero", argumenta. "Y sobre todo, que se aseguren de que no es un lugar que le va a perjudicar más que a beneficiar".

Hablando de necesidades concretas, Maky expresa que, por ejemplo, puede ser un servicio muy beneficioso para perros pequeños. "Estamos acostumbrados a que son perros de sofá o de bolso y que no tienen las mismas necesidades que el resto de perros y nada más lejos de la realidad", asegura.

"Los perros de tamaño mini siguen siendo perros y hay que cubrir igualmente sus necesidades físicas y emocionales, igual que otros perros de mayor tamaño", defiende Maky. "Muchas veces me encuentro que hay familias que les da apuro que sus perros vayan a una guardería por miedo a que les pueda pasar algo por estar con tanto perro mediano o grande".

Ante esta situación, la educadora canina recuerda que en algunas guarderías, como la suya, hay días dedicados exclusivamente a perros de tamaño mini. "Vamos a abrir un servicio donde, un día a la semana, va a ser dedicado exclusivamente a perros de tamaño mini (de hasta ocho kilos)", expresa.

"Ellos también pueden disfrutar de la naturaleza, de seguir rastros, de oler, de jugar, de descansar al sol, de relacionarse de manera amable con otros perros en un entorno natural siendo totalmente libres", asegura. "Así su familia estar totalmente tranquila ya que es un día solamente para ellos, para los perros de razas mini y perros mini sin raza. Todos bienvenidos".

Socializar con otros perros es básico

Además de la libertad que proporcionan a los perros las guarderías, Maky habla de cómo los profesionales han calentado cabezas durante muchos años hablando todo el tiempo de la importancia de la socialización. "Es importante, pero hay que saber hacerlo, saber en qué momentos, de qué manera, qué cantidad, durante cuánto tiempo y, por supuesto, según las necesidades de cada individuo y su etapa de desarrollo, historia de aprendizaje o su genética", detalla.

"De nada sirve llevar a un cachorro de cuatro meses a un pipican para que socialice con todo tipo de perros", ejemplifica. "Es más, es totalmente perjudicial para el cachorro. Siempre es preferible calidad que cantidad en niveles de socialización".

En este sentido, la educadora canina comenta que, para que se produzca una buena socialización con nuestro perro/cachorro, es esencial que las relación con otros perros sean de calidad y no de cantidad, con miras a establecer vínculos a largo plazo. Por eso, es recomendable que el espacio donde esto ocurra sea "amplio, lo más natural posible y que la presentación de los distintos estímulos sea de forma progresiva, dejando al perro ser, sin forzar nada", agrega.

"Es importante que aunque la familia insista en que quiere que su perro se relacione con otros perros en una guardería, nosotros, los profesionales, debemos evaluar al perro y a la familia para comprobar que realmente necesita este tipo de actividad", añade Maky. "Ya que no todos los perros tienen por qué disfrutar de una guardería de día".

Una vez esta evaluación se da, cualquier perro es bienvenido "siempre y cuando en la convivencia regular de la guardería de día haya un equilibrio y todos estén a gusto". "Es una opción buenísima para mejorar la calidad de vida de tu perro y, por ende, mejorar la relación y el vínculo con él y, además, con su entorno", concluye la experta.