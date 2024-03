Hace dos años desde el comienzo de la guerra de Ucrania, el pistoletazo de la salida a una crisis energética que ha provocado que los precios de la electricidad alcancen cifras récord. A principios de 2022, el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas anti crisis mediante el cual el IVA de la electricidad se reducía al 5%. No obstante, este 2024, la factura de la luz será una de las más difíciles de afrontar, pues desde el pasado 1 de marzo, el impuesto vuelve a situarse en un 21%.

Por su parte, el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) también sufrirá subidas, pasando de un 0,5%, a situarse en un 2,5% durante el primer trimestre del año y en un 3,8% en el segundo. Ante esta situación, los consumidores se ven obligados a buscar alternativas más económicas que les permitan tener acceso a este producto y, en España, un país con abundantes horas de sol, la energía fotovoltaica supone una de las alternativas más interesantes.

Los paneles solares permiten convertir la luz de los rayos del sol en electricidad, un proceso a través del cual se produce energía propia y sostenible. Además, "aporta un ahorro económico muy grande a largo plazo", según los expertos Sunhero, compañía especializada en energía solar.

¿Cómo aprovechar la energía solar en tu vivienda?

Para sacar rentabilidad a los rayos del sol hay que realizar una instalación que se adecue a las necesidades actuales y futuras de cada vivienda garantizando así el máximo ahorro y una buena amortización. La instalación de placas solares puede tener un coste de entre 7.000 y 11.000 euros para sistemas de entre 6,5 y 10 kWp, aunque dependerá del espacio disponible en el tejado, el consumo de electricidad y la calidad de los componentes.

"La instalación de paneles solares se debe ver como una inversión de futuro y no solamente como un coste. De promedio, la inversión se recupera en un plazo de 4 a 7 años. Después de este período de tiempo, gracias al bajo mantenimiento que requieren las placas solares, la electricidad generada se considera gratuita", explica a 20minutos Christopher Cederskog, CEO de SunHero.

Según los expertos de la compañía, gracias a este sistema podrás llegar a ahorrar entre un 50% y un 70% de tu factura de la luz, incluso llegar a un 100% si adaptas tu consumo a las horas de producción solar, por ejemplo, utilizando los electrodomésticos y otros dispositivos eléctricos durante el día, en las horas pico de producción solar.

Además, con este tipo de energía no tendrás que pagar impuestos adicionales. Si bien es cierto que anteriormente en España existía el 'impuesto al sol' que obligaba a tributar por la energía fotovoltaica, en 2018 terminó por derogarse. "En estos momentos, los impuestos por instalar paneles solares se limitan al ICIO ( Impuesto de Construcción, Instalación y Obras ) y a las tasas municipales para obtener permisos de obra. De hecho, muchas localidades ofrecen bonificaciones de hasta el 95%", especifica Cederskog.

Si quieres ir más allá, el siguiente paso sería electrificar la vivienda para aprovechar al máximo la energía que generan los paneles y reduciendo así la dependencia a ,las fuentes energéticas tradicionales.

Las ventajas de la energía fotovoltaica

Una de las ventajas más evidentes de la energía fotovoltaica es el ahorro en la factura eléctrica, pues tal y como se ha explicado, instalar placas solares puede reducirla hasta un 70%, pero además se debe tener en cuenta la reducción de dependencia a los proveedores convencionales.

"Este ahorro se alcanza gracias a varios factores. En primer lugar, la producción de energía solar en casa reduce la necesidad de consumir y pagar por la energía de la red eléctrica convencional. También es posible vender la energía sobrante y recibir una compensación económica que se acumula en forma de crédito mensual", explica el CEO de Sunhero.

Además, en España, estas instalaciones son especialmente eficientes debido a las abundantes horas de sol de las que se dispone en la mayor parte del país. Si decides implantar placas, te beneficiarás de energía inagotable, además de ecológica.

Por otra parte, no tendrás que preocuparte en exceso por el mantenimiento, pues no se necesita a penas. Las placas solares están fabricadas con materiales específicos para resistir las condiciones ambientales adversas y por lo tanto, perduran en el tiempo. Sin embargo, si no es así, normalmente, los fabricantes cuentan con una garantía de hasta 25 años.

En caso de querer vender la vivienda, disponer de placas solares te ayudará a aumentar su valor ente un 4% y un 8%, pues la autonomía eléctrica y el ahorro energético son un plus añadido para los nuevos propietarios.

