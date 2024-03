El PSOE defiende a Armengol frente a la "sorprendente" petición del PP para que dimita: "No tiene fundamento"

El PSOE cierra filas con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que presidía Baleares cuando la comunidad compró mascarillas a los empresarios de la trama Koldo. El Partido Popular ha registrado este lunes en la Cámara Baja la petición de dimisión de Armengol, pero según ha comunicado la portavoz socialista, Esther Peña, los socialistas consideran que esta reclamación es "sorprendente" y no tiene "fundamento" ni "recorrido jurídico".

Ahora que la expresidenta balear se encuentra en el ojo del huracán por las posibles irregularidades en su contrato con la empresa del caso Koldo, Esther Peña se ha encargado de mandar un mensaje de respaldo. La portavoz, que la semana pasada dio un plazo de 24 horas al exministro José Luis Ábalos para asumir su "responsabilidad política" en la corruptela y dejar el escaño, hoy ha censurado al PP por manchar el "buen nombre" de Francina Armengol, "que no aparece en el sumario ni en ninguna de los documentos en las que se está trabajando en este caso".

Durante una rueda de prensa celebrada en la calle Ferraz este lunes por la mañana tras la reunión de la Ejecutiva socialista, Peña ha defendido que no hay "ningún artículo constitucional ni tampoco en el reglamento de la Cámara Baja" que obligue a Francina Armengol a dejar el cargo, con lo que la petición del PP "no va a tener ningún recorrido jurídico".

Es más, la portavoz del PSOE ha situado al Gobierno balear de Armengol como la "víctima de un producto que no es que fuera malo, simplemente no era el solicitado", dado que encargó mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión (la empresa investigada) y recibió mascarillas quirúrgicas. Así, Peña ha recalcado que "no existen mascarillas fake", que las que recibió Baleares simplemente "no eran del tipo solicitado" pero en todo caso eran "aptas" para su uso.

Por eso mismo, ha defendido la portavoz socialista, el Gobierno de Armengol solicitó a Soluciones de Gestión una compensación económica equivalente a la diferencia de precios entre las FFP2 y las mascarillas quirúrgicas. Así ocurrió, de hecho, en julio de 2023, tres años después de que encargase el material sanitario.

"Es el Gobierno del Partido Socialista en Baleares el que realizó la reclamación. Alguien pensará que lo hizo tarde y otros pensamos que se hizo en el tiempo legal y con la dificultad de la acumulación de expedientes relativos a la pandemia", ha argumentado Peña en este sentido.

La defensa de Peña a Armengol, por otro lado, ha ido acompañada de una ofensiva contra el Partido Popular por su aparición en el sumario del caso Koldo. El nombre del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, aparece en la investigación dado que Koldo García presumió de reunirse con él y con un tal "Alberto" durante una llamada telefónica que estaba siendo intervenida.

Esther Peña ha pedido explicaciones sobre esta cuestión y también sobre la presunta implicación de Jacobo Pombo en la corruptela. Pombo, presidente de un lobby llamado Global Youth Leadership Forum, habría participado en la trama al presionar al Ejecutivo balear, ya en manos de la popular Marga Prohens, para que no fructificase la solicitud de devolución de dinero a Soluciones de Gestión.

Peña ha pedido "una aclaración seria" sobre el papel de Tellado en el caso Koldo y ha defendido que "sería positivo" que el diputado popular acudiera a la comisión de investigación que el PSOE quiere impulsar en el Congreso. "Nada debería temer si nada ha hecho para favorecer a la trama", ha dejado caer.

Es "de mala baba" señalar a la esposa de Sánchez

Durante la rueda de prensa, Peña también se ha referido a las informaciones adelantadas por El Confidencial que apuntan a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por su coincidencia con Víctor de Aldama -conseguidor de la trama- y con Javier Hidalgo -consejero delegado de Globalia, holding de Air Europa- cuando la aerolínea iba a ser rescatada.

Con Gómez, la portavoz del Partido Socialista ha aplicado la misma lógica que en el caso de Armengol: si no aparece en el sumario no se la debe señalar. "Es de mala baba", en palabras de Esther Peña. La socialista ha asegurado que las informaciones que apuntan a Begoña Gómez se basan en "coincidencias temporales en ferias y congresos" y ha afirmado que "no hay caso".