El Gobierno retoma las leyes de bomberos y agentes forestales para intentar regular sus condiciones laborales de cara a este verano

El Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes los proyectos de ley de bomberos forestales y de agentes medioambientales para regular ambas profesiones y, en el caso de los bomberos, establecer un estatuto básico que, por ejemplo, fijará que la duración de la jornada máxima en 12 horas. La intención del Gobierno es tramitarlas por procedimiento de urgencia y que puedan estar aprobadas para el próximo verano, el periodo en el que se concentran la mayoría de grandes incendios. Algunos de ellos han dejado en los últimos años imágenes de bomberos forestales exhaustos después de trabajar durante días enteros que, con la entrada en vigor de su norma, verían regulado el tiempo máximo que pueden trabajar y los turnos de descanso.

Según anunció hace unos días, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, volverá a llevar al Consejo de Ministros dos proyectos de ley que el año pasado vieron suspendida su tramitación parlamentaria debido a la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. Según dijo, el objetivo es poder contar con ellas "antes del verano o, a más tardar, a la vuelta del verano".

"Cuidemos a los que nos cuidan", dijo Ribera, sobre una expresión que no solo se aplica a trabajadores sanitarios o en el ámbito de la dependencia., "también a nuestros ecosistemas, a los bosques". El Gobierno calcula que las dos normas afectarán a unas 20.000 personas que desempeñan funciones como agentes medioambientales y bomberos forestales.

Jornadas, medios y funciones

Según el proyecto de ley que ya se aprobó el año pasado y que volverá a aprobarse este martes, la intención del Gobierno con estas dos leyes es establecer "de manera explícita cuáles son los derechos y deberes de los bomberos forestales, los medios a los que deben estar dotados, las medidas de seguridad y coordinación sobre sus actuaciones" y "ordenar un marco de las condiciones" laborales de un colectivo que en muchas ocasiones trabaja en comunidades distintas a las que están adscritos sus efectivos. En la totalidad de los casos, cuando se trata de los medios de apoyo estatales.

Para eliminar esta disparidad, propone un marco básico que afirma que no invade competencias autonómicas, porque la nueva dimensión de los incendios forestales -cada vez más en cualquier momento del año y no solo en verano, y afectando no solo a áreas forestales, sino que llegan ya a otras de tipo urbano- requieren un "nuevo planteamiento organizativo y estructural para los dispositivos de extinción y prevención de incendios a nacional". "Los incendios no entienden de límites territoriales ni estacionales y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación", defiende el Gobierno en un proyecto de ley que, en su primer intento, en febrero de 2023, cuando ya se había declarado el primer incendio serio del año, en Guisando (Ávila), entre críticas por falta de medios para apagarlos.

La ley de bomberos forestales definirá esta actividad como la de quienes realizan actividades de extinción de incendios forestales y también actividades de prevención, detección, vigilancia y labores de información a la población bajo la supervisión de un superior responsable. Quedan excluidos de esta categoría y del estatuto básico el personal militar, los cuerpos y fuerzas de seguridad, el personal voluntario y los profesionales de medios aéreos.

La norma no entra en competencias autonómicas porque establece que corresponderá a distintas administraciones establecer la acreditación de sus competencias profesionales, garantizar la formación asociada a su perfil y fomentar la incorporación de mujeres a la profesión. También determinar su relación laboral, bien como funcionarios públicos, como personal laboral o licitando el servicio a empresas privadas, que deberán tener una actividad relacionada, de servicios de emergencias rurales, obras y servicios forestales o medioambientales. En caso de subrogación de los trabajadores, se procederá como dicta el Estatuto de los Trabajadores, que obliga a la nueva empresa a mantener las condiciones de los trabajadores.

Por lo que respecta a los tiempos de trabajo, la normativa indica que también los bomberos forestales deberán cumplir con el decreto sobre jornadas especiales de trabajo que indica que podrán exceder la ordinaria de ocho horas "cuando las circunstancias estacionales determinen la necesidad de intensificar el trabajo", un incendio por ejemplo. La norma fija hasta un máximo de 12 horas y el pago de las horas extra realizadas. El periodo de descanso en estos casos será de "un mínimo de 10 horas".

El marco básico no entra en el sueldo que cada comunidad debe pagar a sus bomberos, pero dice que los gobiernos autonómicos "procurarán impulsar" en las negociaciones de las retribuciones con los sindicatos que se reconozcan cuestiones como "las condiciones de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad o equivalentes y el riesgo psico-físico generado por las situaciones de estrés" a las que se enfrenta en el desempeño de su trabajo.

Asimismo, contempla que las administraciones tienen que garantizarles defensa jurídica y protección en los procedimientos judiciales que puedan seguirse contra los bomberos forestales como consecuencia del ejercicio de sus funciones y establece que aquellos profesionales que por motivos médicos no pueda prestar el servicio ordinario puedan pasar a una "segunda actividad" sin dejar de estar adscritos al colectivo de bomberos forestales.