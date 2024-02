Montero dice no conocer las informaciones sobre el papel de "intermediario" de Ábalos y pone el foco en el PP: "¿Quién es 'Alberto?"

La mejor defensa es un buen ataque, debió pensar la vicepresidenta María Jesús Montero cuando se dispuso a ofrecer unas declaraciones a los medios mientras transcurría el Pleno de este jueves en el Congreso de los Diputados. Tras conocerse que Koldo García presumió de haberse citado en Génova con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y con un tal 'Alberto', el PSOE ha salido al contraataque tras unos días tan duros para la formación que han culminado con el exministro de Transportes y exsecretario de organización del partido, José Luis Ábalos, en el grupo mixto.

"El PP tiene que explicar si Tellado se reunió con Koldo, qué hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron acabo", ha exclamado la ministra de Hacienda, "el PP tiene que explicar quién es Alberto". Sin embargo, Montero ha asegurado que no le consta que el sumario del caso Koldo, desvelado este miércoles por la noche, sitúe a José Luis Ábalos como "intermediario en la trama".

"No tengo ningún conocimiento de que al señor Ábalos se le señale, lo que me consta es que no hay reproche penal, delito ni acusación, y a pesar de ello le hemos pedido que asuma su responsabilidad política por haber confiado en la persona equivocada", ha defendido Montero desde los pasillos del Congreso. Según ha indicado, el PSOE "no va a aceptar ningún tipo de ejemplo de un partido [el PP] que ha convivido en una situación en la que la corrupción estaba en los sumarios".

A su juicio, la clave ante las "cuestiones ilícitas" es "preguntarse cual es la reacción de las formaciones políticas". La de su partido, ha defendido, se sustenta en tres ejes: en primer lugar, "frente a destruir pruebas, facilitar toda la documentación de interés". Después, "pedir responsabilidades políticas". Y por último, "promover una comisión de investigación para que se esclarezca todo lo que pueda estar en cuestión".

"Evidentemente no tenemos nada que ocultar", ha presumido la vicepresidenta, que en cambio considera que "el PP tiene que dar muchas explicaciones de por qué el nombre de Tellado figura en el auto del juez y quién es un tal Alberto que se erige como el contacto en la calle Génova".

"Aquí hemos hablado de dirigentes socialistas que no están mencionados en los autos, hoy parece que Tellado sí lo está", ha zanjado la ministra para pedir a continuación que salga adelante la comisión parlamentaria "para esclarecer todas estas cuestiones".

Rechaza la vinculación de la esposa de Sánchez

La ministra también ha rechazado la posible vinculación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con la trama corrupta, después de que El Confidencial publicase una información este jueves por la mañana sobre las reuniones que mantuvo con el comisionista Víctor de Aldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Montero ha pedido dejar a los familiares al margen de la pugna política y ha defendido que Gómez "tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa", por lo que encuentros como el descrito "forman parte de su trabajo".

"No todo vale", ha resumido la vicepresidenta primera del Gobierno, "cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos"