La Junta cumple lo pactado con Ribera y modifica el artículo del decreto de simplificación que afectaba a Doñana

Tan solo unos días después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, zanjaran en Sevilla la polémica sobre el artículo 242 del decreto de simplificación administrativa que afectaba a Doñana, la Junta ha cumplido lo pactado y ha modificado ya el texto en cuestión, en el que se limitan los casos en los que suelos forestales podrán reconvertirse en agrícolas.

Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno, si bien el decreto, que fue convalidado en el Parlamento el pasado miércoles, deberá volver a la Cámara andaluza para que se convalide también esta modificación, algo que está previsto para la sesión de la próxima semana. La norma, cabe recordar, está en vigor desde el 17 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque los cambios en el mencionado artículo serán efectivos desde ese mismo día.

Con este cambio ya aprobado, la Junta "demuestra que tiene siempre las puertas abiertas al acuerdo y al diálogo", ha defendido el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que ha subrayado que España y Andalucía se enfrentan a un "futuro incierto" en materia hídrica, una situación en la que la Junta actuará de manera coordinada "con quien haga falta".

Resuelto el desencuentro entre ambas administraciones, los 14 municipios que conforman el área de influencia de Doñana se encuentran a la espera de que Ribera vuelva a convocarlos, toda vez que la ministra canceló de un día para otro una reunión prevista con ellos tras saltar la polémica.

En dicho encuentro, estaba previsto abordar el reparto de los 70 millones de euros en ayudas que recibirán estos pueblos, contemplados en el acuerdo firmado el pasado noviembre entre la Junta y el Estado. Si bien existen dos propuestas al respecto, ya que las localidades de Almonte e Hinojos se desmarcaron del acuerdo alcanzado por los otros 12 municipios.

Vox baraja activar su proposición

Y mientras, desde la oposición, Vox ha lamentado que Moreno se haya "vuelto a dejar engañar" por el PSOE, al considerar que la nueva redacción del artículo 242 no va a solucionar "en modo alguno" los problemas de los agricultores de la zona que, al contrario, "son los perjudicados". Por ello, su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha anunciado que no descartan volver a activar su proposición de ley sobre los regadíos de Doñana, que coincidía con la inicialmente presentada por el PP, que este martes ha reiterado su "compromiso de no tramitarla".

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado que la modificación llevada a cabo por la Junta será la "primera de las muchas rectificaciones" que tendrá que hacer el Ejecutivo de Moreno en el decreto de simplificación. Y ha augurado que "las trampas irán saliendo una a una".