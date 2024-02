Peligra la paz entre la Junta y el Gobierno por Doñana tras denunciar el PSOE-A cambios "a escondidas" en la ley forestal andaluza

Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce, pero una denuncia del PSOE andaluz sobre Doñana ha reabierto las heridas entre la Junta y el Gobierno central. Los socialistas andaluces acusan al Ejecutivo de Juanma Moreno de querer introducir "a escondidas" su polémica proposición de ley sobre los regadíos de la Corona Norte a través del cuarto decreto de simplificación administrativa, en vigor desde el pasado sábado. La Junta ha negado tajantemente las acusaciones, pero la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cancelado una reunión de trabajo que tenía este martes en Sevilla para hablar con los afectados sobre Doñana hasta tener más información de lo que está pasando.

Ni cuatro meses ha durado el "espíritu de Doñana" al que tanto el PP como el PSOE han apelado desde que en noviembre del año pasado firmaran el acuerdo para el desarrollo sostenible de la zona. Las suturas de esa paz han saltado cuando el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha denunciado que el mencionado decreto de simplificación administrativa incluye una modificación que permite, aseguran, el "cambio de suelos forestales por agrícolas en toda Andalucía, y especialmente, en el entorno de Doñana".

El líder de la oposición alude en concreto al artículo 244 del decreto de simplificación, en el que se introduce un nuevo apartado donde se precisa qué terrenos "no tendrán la consideración legal de forestales". Según ese nuevo punto, no se considerarán como tal las superficies sobre las que "se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en esta".

Espadas considera que este apartado introduce un cambio en la Ley Forestal de Andalucía "a escondidas, sin participación, sin debate y desdiciéndose de lo que acordó con el Gobierno de Espada". Por ello, exige a la Junta una "rectificación" o, en caso contrario, el PSOE-A "llevará el asunto hasta el Tribunal Constitucional".

Adaptación a la ley estatal

La Junta, por su parte, asegura que es "rotundamente falso" que el decreto de simplificación recupere la proposición de ley sobre los regadíos en Doñana o "siquiera abra la puerta a retomarla". Con el artículo en cuestión, defiende el Ejecutivo de Moreno, se "limitan a adaptar la Ley Forestal Andaluza a la estatal", sin que "en ningún momento se hable de regadíos ni de Doñana". Esa adaptación, añaden, es una pretensión de la Junta que el Ministerio "conoce desde hace mucho tiempo" y que se ha abordado en "diversas reuniones", por lo que no han actuado "unilateralmente ni de espaldas a nadie".

La modificación que recoge el decreto de simplificación viene a suponer que "si alguien tenía un terreno agrícola y decidió poner una especie forestal de ciclo corto, como eucaliptos o chopos, puede revertir al uso agrícola, tal y como dice la norma del Estado", algo que "hasta ahora en Andalucía no se podía". Y esto, matizan, "no quiere decir en absoluto que tenga derecho de agua si hasta ahora no lo tenía".

La Junta lamenta la "interpretación maliciosa" del PSOE-A, que "no ha asimilado aún el acuerdo por Doñana" firmado con el Gobierno, y confía en el "diálogo" con el ministerio para "escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo". Tanto es así, afirman fuentes del Ejecutivo andaluz, que "tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo".

"Legalización retroactiva"

El Gobierno de Moreno ya se ha puesto en contacto este mismo lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para aclararle que "en absoluto es cierta la denuncia del PSOE andaluz". Sin embargo, no será hasta esta tarde cuando la ministra Ribera contacte con Moreno para aclarar el asunto.

Lo hará, según ha manifestado la también vicepresidenta tercera del Gobierno, para comunicarle que cancela la reunión prevista para este martes con los colectivos de Doñana, en la que tenían previsto abordar el desarrollo del acuerdo. "Quiero entender qué es lo que ha ocurrido. No me siento en condiciones de saber qué es lo que tenemos delante y lo lamento profundamente", ha manifestado Ribera.

Hasta entonces, lo que sí ha asegurado la ministra es sentirse "preocupada" y "sorprendida" por lo que ya se ha encontrado publicado de forma oficial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que ha calificado como una "legalización retroactiva". Si había un "problema que resolver", ha dicho, "hubiera estado encantada de poder conocerlo de antemano".

Ribera ha insistido en pedir "cautela" hasta que se resuelva el "análisis de los servicios jurídicos" del ministerio, aún "pendiente", y ha mostrado un voto de confianza al afirmar que para Moreno era un asunto "importante" alcanzar un acuerdo sobre la protección de Doñana, por lo que se ha cuestionado si "ha habido algún tipo de malentendido por el camino".