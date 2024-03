Madrid llama a la donación de plasma ante su escasez: "Sin el tratamiento, estaría muerta"

Un recurso escaso, que no se puede fabricar y que alivia y mejora la salud de miles de personas: el plasma sanguíneo. Este componente de la sangre permite crear medicamentos que garantizan que unos 6.000 madrileños con patologías raras sigan ahora con vida. Sin embargo, con las donaciones actuales no se logra cubrir la demanda necesaria, lo que genera que muchos pacientes no puedan recibir a tiempo su dosis necesaria, provocando graves problemas para su salud. Para remediar esto, desde la Comunidad de Madrid se ha propuesto duplicar el número de donaciones en la región, para lo que ha organizado un maratón entre el 5 y 8 de marzo.

Alejandra es una de estas personas que dependen del plasma para seguir con vida. En 2006 le detectaron una neuropatía, una enfermedad rara neurodegenerativa. "Empecé notando que se me dormían los pies, luego fue ascendiendo a las manos y ahí supe que pasaba algo. Hay gente que se mantiene estable y casos como en mío en que no, empecé con brotes puntuales, pero ahora es progresivo". La donación de plasma permite crear hemoderivados, medicamentos a partir de este componen de la sangre que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes. "Yo sin ellos estaría tetraplejía o muerta", expone Alejandra.

En la región, alrededor de 6.000 pacientes necesitan este tipo de tratamientos de manera periódica. Sin embargo, las donaciones actuales, 7.000 durante 2023, son insuficientes. De media, una persona requiere entre 400 y 800 donantes para mantener un estado de salud estable. "En pandemia me retrasaron uno de mis ciclos y estuve seis meses tetraplejia. Todavía hay insuficiencia de estos fármacos, en España importamos el 70% de los hemoderivados", comenta Alejandra. Ella recibe entre dos y tres ciclos al año, pero la sensación la describe como algo "mágico". "Desde el primer día notas mejoría, me elimina, por ejemplo, problemas que tengo para tragar y mejora mi movilidad", detalla.

La enfermedad que sufre ha ido empeorando en los últimos años. Tanto es así que una simple limpieza dental le genera molestias en la boca durante dos meses, sufre de cataratas que le impiden ver con normalidad, los nervios de su cuerpo se encuentran al descubierto y cualquier cambio de temperatura implica sufrir dolores. "Te adaptas a esto y vives en función de ello. Para mí no tiene sentido plantearme en el futuro una vida normal", añade.

Desde la Comunidad de Madrid tienen el reto de llegar a las 11.000 donaciones de plasma durante este año. Por ello, entre el 5 y 8 de marzo han programado un maratón de donación que organiza el Centro de Transfusión Regional y que tendrá lugar en el complejo ubicado en el barrio de Valdebernardo, de 8.30 horas a 21.00 horas. Para participar solo hay que pedir cita previa en el teléfono gratuito 91 301 72 40.

En agradecimiento a todas las personas que colaboren, el centro ofrecerán, el viernes 8 de marzo a las 18:00 horas en su salón de actos, una actuación de jazz de la Big Band de la Universidad Complutense de Madrid. Además, sortearán dos entradas para el concierto de Nicki Nicole en el Wizink Center del próximo 21 de marzo.

La donación normal de sangre no cubre las necesidades

"El plasma es un elemento que no se puede fabricar, no es como el paracetamol", aclara EL subdirector de Enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Diego Cobo González. Para obtener este componente hay dos vías: mediante una donación convencional de sangre, donde posteriormente se separan cada uno de los elementos, o con una extracción directa.

La forma de extracción es la misma en ambos casos, a través de una vena, la principal diferencia es que con el segundo se puede conseguir más cantidad que con la sangre total: "Hay alrededor de 240.000 donaciones de sangre al año, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de plasma", explica Cobo. El procedimiento de obtención dura entre 40 y 50 minutos y se realiza en el Centro de Transfusión Regional, para lo que es necesario pedir cita previa. El donante regenera a las 48 horas todos los componentes sanguíneos, y se puede acudir un máximo de 24 veces al año, por temas de seguridad. Los requisitos son igual que con las donaciones de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar bien de salud y, en caso de ser mujer, no estar embarazada.

Además de en el Centro de Transfusión, se organizan rutas por seis hospitales de la Comunidad de Madrid para facilitar a los madrileños llevar a cabo esta acción altruista. Durante el 27 de febrero al 01 de marzo 16 al 19 de abril la unidad estará en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Del 23 al 26 de abril se traslada al Hospital Universitario 12 de Octubre. Para las fechas comprendidas entre el 12-15 de marzo y el 7-10 de mayo estará en el Hospital Universitario Infanta Sofía. Los donantes que quieran podrán desplazarse al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz del 19 al 22 de marzo y del 21 al 24 de mayo. Del 2 al 5 de abril en el Hospital Universitario Getafe y 9 al 12 de abril en el Hospital Universitario del Henares. El horario es de 9.00 horas a 13.30 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas, siempre con cita previa.