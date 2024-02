Feijóo y el PP se preparan para cercar a Sánchez por el caso Koldo: "Debe explicar qué hay tras las amenazas de Ábalos"

El Partido Popular ha olido la sangre y no tiene pensado soltar su presa. El estallido del escándalo de corrupción de Koldo García, que ha alcanzado de pleno al PSOE cuando aún no le había dado tiempo a asumir el batacazo electoral en Galicia ha puesto toda la maquinaria del PP en marcha para estrechar el cerco sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los populares están dispuestos a emprender una "larga ofensiva" parlamentaria e institucional por una trama que, según Génova, "afecta directamente" a Sánchez, toda vez que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, era un hombre "clave" dentro del PSOE y de la "máxima confianza" del propio presidente del Gobierno, al que ayudó en las primarias.

Este mismo domingo, el PP, por medio de su vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, ha exigido a Sánchez que explique qué hay detrás de las amenazas que supuestamente lanzó este sábado Ábalos en una entrevista en La Sexta.

Con el horizonte de las elecciones vascas del 21 de abril y de las europeas de junio, en el PP se frotan las manos con la irrupción de una trama corrupta que llega sin apenas descanso tras su mayoría absoluta en Galicia, un golpe que el PSOE se niega a asumir en clave nacional.

Precisamente con los comicios vascos en mente, el PP quiere que el PNV aplique al PSOE los mismos estándares de intolerancia a la corrupción que mostraron en 2018, cuando apoyaron la moción de censura contra Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

En Génova creen que el 'caso Ábalos', como ya lo han bautizado, puede llegar a ser un 'caso Sánchez', porque creen que el Ministerio de Fomento es solo el centro de una red en el que estaban implicados ministerios como Interior o Sanidad y los Gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, liderados entonces por el ahora ministro Víctor Torres y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Por eso, el PP ha decidido personarse como acción popular y acceder a las diligencias de la causa, y aunque por ahora no descarta en este momento ninguna iniciativa parlamentaria, del estilo de una comisión de investigación, prefieren ser cautos en su ofensiva.

En Génova están convencidos de que ahora mismo "estamos en la punta del iceberg" y de que surgirán nuevas informaciones sobre este escándalo de corrupción, ante el que ya advierten de que no habrá "la más mínima condescendencia" y se aplicarán como hizo el PSOE en 2018.

En el PP sospechan de la tibieza de un Pedro Sánchez que no ha pedido a Ábalos su acta de diputado, y que creen que tiene que ver con el hecho de que el exministro fuera "guardián de los secretos del sanchismo" y haya miedo a lo que pueda contar si se le deja caer.

Feijóo ya tiene señalado en rojo la cita de la semana que viene en una nueva sesión de control al Gobierno, donde preguntará directamente a la cara a Sánchez por este escándalo de corrupción, y el portavoz del partido, Miguel Tellado, hará lo propio con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

La ofensiva no solo se va a centrar desde Madrid, sino que el potente aparato del PP en las comunidades autónomas, reforzado por sus recientes éxitos electorales, se va a poner en marcha en una ofensiva que liderará la Comunidad de Madrid.

No en vano, existe ánimo de revancha entre los populares madrileños por los ataques que recibió Isabel Díaz Ayuso por la investigación a su hermano también por la compra de mascarillas, unas insinuaciones archivadas por la justicia.

"Un presidente extorsionado"

En su intervención de este domingo en Guadalajara, Carmen Fúnez ha insistido este domingo que el jefe del Ejecutivo central es "un presidente extorsionado", cuando se cumplen los 100 días de su mandato, un periodo que no es "un homenaje a la buena política, sino todo lo contrario".

"Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno con un discurso que dividía a los españoles", ha dicho Fúnez, que ha recordado que se estrenó "con un discurso en el que habló que iba a construir muros para dividirnos y lo único que ha hecho ha sido construir un muro para aislarse de los españoles, con una política sin límites en estos cien días".

Según Fúnez, Sánchez ha elegido ser "extorsionado constantemente por Puigdemont, en Ginebra, con controles temporales y concesiones permanentes y ahora también por Ábalos, por un miembro de su equipo más íntimo".

"Ábalos, con Santos Cerdán y con Koldo, eran el equipo más íntimo que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista. Y ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Puigdemont y está cediendo con Ábalos", ha dicho Carmen Fúnez.

La vicesecretaria de organización del PP cree que las palabras de Ábalos en La Sexta este sábado son "una extorsión en toda regla" y cree que los españoles necesitan respuestas. "El PP le va a hacer a Sánchez las pregunta para que nos explique la verdad que hay detrás de esas amenazas y de esa extorsión", dijo.

"Señor Sánchez, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? ¿Qué ocurre para que no le pida la dimisión? ¿Desde cuándo conocía estos hechos y cómo investigó estos hechos dentro de su Gobierno? ¿Qué teme y qué ocurre para que a día de hoy, el señor Ábalos aún no haya dimitido?", se ha preguntado Fúnez.