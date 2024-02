Ábalos descarta dimitir por el 'caso Koldo': "Si se hubiera producido siendo ministro, tendría que haber dimitido"

El exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha anunciado que se niega a dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el 'caso Koldo' que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho.

"Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento", ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta, en la ha incidido que sin embargo ahora no es miembro del Ejecutivo y que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene "ninguna responsabilidad".

Ábalos ha recordado que no está "acusado por nada" y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, y que en todo caso se le puede reprochar su "capacidad política para seleccionar al personal" y el haber confiado en personas que le decepcionaron. "Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya (...) me parece tremendo", ha proseguido.

En una entrevista en El País, Ábalos ha dicho que si el PSOE le pide su acta de diputado "tendrá que hacerlo convenientemente" y aclaró que "mi acusación es política y mediática, no judicial".

"Yo no he decidido nada. Yo tengo que defenderme de las acusaciones, no de las campañas de la derecha" y se preguntó "¿Quién me pide el escaño? ¿El PP? ¿La derecha? ¿Se lo tengo que dar?", para responderse "yo no tengo apego, pero hay que pensar si esto sirve para algo o para allanar la campaña de la derecha, que no va a acabar en mí", dijo.

También este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final" y que la lucha contra la corrupción "ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga".

Por su parte, el PP ha sostenido que Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno si no hubiera recibido la "ayuda" del caso Koldo García, mientras que el portavoz parlamentario del PP dijo: "Cada hora que pasa, la trama corrupta salpica a más ministros y altos cargos y todos andan callados y escondidos. Urgen explicaciones ya. ¿Qué ocultan? Es hora de ser implacables. Caiga quien caiga, ¿no?".