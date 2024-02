El Gobierno se desmarca del 'caso Koldo': "Es un escándalo"

"Cabreados como una mona". Con esta expresión tan gráfica define uno de los principales ministros del Gobierno de Pedro Sánchez la sensación en el Ejecutivo tras la detención por presuntas mordidas millonarias en la compra de mascarillas durante la pandemia de Koldo García, que era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Asimismo, el PSOE ha querido desmarcarse del caso, asegurando que es un partido "limpio" y suspendiendo de militancia a su mujer, Patricia Úriz, también detenida.

Fuentes de primer nivel del Ejecutivo muestran un "rechazo total" a la trama, que se saldó este martes con la detención de 20 personas. Las mismas fuentes piden respetar el procedimiento judicial, aunque sí señalan el "bochorno" que ha causado entre las primeras espadas socialistas. En este sentido se han pronunciado públicamente varios ministros. "Que se investigue", ha lanzado Félix Bolaños. El ministro de Justicia y Presidencia ha asegurado, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, que "quien tenga que caer, que caiga".

"Cuando uno ve estas noticias siente una auténtica vergüenza, creo que es un escándalo", ha apuntado, por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles. En declaraciones a los periodistas en un acto oficial ha tachado el caso de "auténtica vergüenza" y de "especialmente grave" que "en momentos tan duros como fue la pandemia alguna persona que estaba en un ministerio con un cargo determinado pudiera estar prevaliéndose de esta circunstancia".

Las críticas han llegado también por parte de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. El diario ABC publica este miércoles que el caso podría afectar al Gobierno canario, que en el momento de los hechos era presidido por el ahora ministro y que, según el citado diario, habría adjudicado a la compañía investigada por la Guardia Civil algo menos de siete millones de euros para la compra de mascarillas. Torres ha insistido en que la Justicia "llegue hasta las últimas consecuencias".

También el PSOE ha querido desvincularse del 'caso Koldo', apuntando que es "un partido limpio" y suspendiendo de militancia a su mujer. García había dejado de ser militante al no pagar la cuota de la formación. "[Este partido] actúa con la corrupción cortando por lo sano", ha defendido este miércoles, también desde el Congreso, el secretario de Organización, Santos Cerdán. En declaraciones a los medios, ha pedido "dejar trabajar a la Justicia", pero ha señalado la "sorpresa" que ha causado la detención del exasesor de Ábalos.

Quién también se declaró "estupefacto" fue el propio exministro de Transportes, que este miércoles ha vuelto a hablar asegurando que la empresa de García dejó de recibir dinero "nada más pasó la operación" y no cuando fue cesado como titular del ministerio. "La empresa esa dejó de recibir nada más pasó la operación, no recibió nunca, no he entendido esa información", ha apuntado Ábalos, que ha añadido que la causa está bajo secreto de sumario, por lo que lo que ha tildado lo que se conoce hasta ahora de "filtraciones o conjeturas".