Cristina Pedroche, muy afectada, estalla contra los 'haters': "Qué difícil se me hace a veces seguir aquí"

El pasado 14 de julio, Cristina Pedroche se convertía en madre de su primera hija, Laia, junto a Dabiz Muñoz. Desde entonces, la presentadora de televisión ha hablado sin tapujos de su maternidad, convirtiéndose en el objeto de críticas con cada nuevo paso que ha dado.

Sin embargo, la vallecana no puede más y, este miércoles, ha lanzado un contundente comunicado en sus redes, a pocos días de su polémica sobre el anillo fabricado con leche materna. "Siento que estoy perdiendo la conexión con las redes sociales. Muchas veces no le encuentro el sentido y me da pena", ha confesado la colaboradora de Zapeando, a través de su perfil de Instagram.

Y es que, Pedroche está cansada de que sus detractores tergiversen sus palabras y malinterpreten cada uno de de sus movimientos. "Todo el rato tengo que pensar si esta foto está bien, si a alguien le molestará el texto, si alguien se sentirá ofendido por lo que yo no digo pero que esa persona entiende de mis palabras… La verdad es que es agotador", ha explicado.

Aunque, tal y como ella misma señala, los haters le miran con lupa especialmente "cerca de las Campanadas", lo cierto es que a raíz de su maternidad "todo lo que hago o digo se convierte en polémica". "Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está bien o mal de lo que hago", se ha lamentado la vallecana en su post.

Pedroche también se ha dirigido a aquellos que, si bien la defienden cuando los haters "se pasan" con ella, terminan aclarando que "la Pedroche no me cae bien ni me gusta". En el caso de "esos comentarios" ha reconocido que "tampoco sé muy bien cómo tomármelos".

Ante la dificultad para alejarse de los comentarios negativos -"si sigo en redes es imposible que no me llegue y por lo tanto, que no me afecte", ha añadido-, la periodista se ha llegado a plantear abandonar las redes definitivamente. "No me gusta la idea de irme de las redes porque sé que a muchas personas os viene bien lo que cuento y os juro que por eso me sigo quedando y aguantando el chaparrón, pero joer, qué difícil se me hace a veces seguir aquí", ha concluido.

Como no podría ser de otra forma, muchos compañeros le han dejado mensajes de cariño, entre los que destacan Tamara Gorro y Paula Echevarría, quien le aconseja que haga "lo que te apetezca, como te apetezca, cuando te apetezca, con quien te apetezca", y si alguien le molesta "ya sabe lo que tiene que hacer".

Por su parte, su marido, Dabiz Muñoz también le ha dedicado un emotivo mensaje a su "compañera de vida". "Te volvería a elegir un millón de veces más. A tu lado me siento imparable, los problemas parecen menos problemas y la vida brilla con una luz maravillosa", ha expresado el chef.