Víctor Sandoval reacciona a un tuit sobre su propia muerte: "Espero que haya sido espectacular"

En tiempo de redes sociales y de fake news, no es extraño despertarnos sobresaltados con noticias que nada tienen que ver con la realidad. Casi siempre, además, con famosos como protagonistas.

Muchos de ellos han sido, son y serán víctimas de desagradables bulos que tienen que ver incluso con su propia muerte. Esta vez le ha tocado el turno a Víctor Sandoval, que ha tenido que ver cómo una cuenta de X (antes Twitter) anunciaba su muerte.

Eso sí, la reacción del colaborador de televisión no se ha hecho esperar y, fiel a su estilo, le ha quitado hierro al asunto. Incluso ha tirado de sarcasmo. "¡Pues si me he muerto vaya mierda, porque después de la muerte hay lo mismo!", se ha quejado, en tono de humor.

"En fin, me podéis decir de que me he muerto, ¡espero que haya sido espectacular! Estas cosas te alargan la vida!", ha concluido el televisivo.

Sus fans, sorprendidos por la noticia, también han reaccionado, a lo que Sandoval escribe: "Eso pone, pero vamos, vaya mierda es entonces morirse, porque estoy igual. Vamos, que me enteré por X", sentencia.