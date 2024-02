El gran cambio físico de Lucas, del grupo Andy y Lucas, tras perder 10 kilos: "Se me nota un poquito, ¿no?"

Hace unos meses, Andy y Lucas anunciaron que se separaban por culpa de los problemas de salud de uno de sus integrantes, Lucas. "Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar", afirmó el cantante en El Hormiguero.

"El público y el escenario. Eso nos ha pasado ya alguna vez. Cuando hemos estado un tiempo sin cantar, al volver no sabes qué ganas de concierto. Pero antes de que llegue eso aún nos queda mucho camino por recorrer", añadieron en una entrevista en 20minutos sobre qué es lo que más echarán de menos.

Ahora, semanas después de su inesperado anuncio, y con una gira final entre manos con la que se despedirán, Lucas ha anunciado "un reto" personal que le está llevando a perder muchos kilos.

Tal y como puede verse en el perfil oficial del grupo en Instagram, el artista hace ejercicio y cuida su alimentación por motivos de salud. La consecuencia son diez kilos menos. "Creo que se me nota un poquito, ¿no?", asegura a cámara Lucas. "Estaba en 100 kilos, ahora en 91", detalla.