Entrevista

En plena celebración de sus veinte años en la música, Andy y Lucas sorprendían hace unos días con el anuncio de su adiós a la música, que ellos tildan de "retiro espiritual". Un problema de salud de Lucas -una cardiopatía diagnosticada- les obliga a separarse, pero antes, aunque sin aclarar qué pasará con su futuro, prometen cuatro conciertos de despedida. Serán sus Últimos acordes.

¿Qué es lo que más van a echar de menos?Lucas: El público y el escenario. Eso nos ha pasado ya alguna vez. Cuando hemos estado un tiempo sin cantar, al volver no sabes qué ganas de concierto. Pero antes de que llegue eso aún nos queda mucho camino por recorrer.

¿En algún momento se les pasó por la cabeza que Andy continuara el grupo con otro artista?Andy: No, nunca. Aparte de que nos ha ido bien, nos conocemos de toda la vida y estamos muy acostumbrados a estar el uno con el otro. Tampoco en estos momentos. Ahora mismo nuestra preocupación es que 2024 no va a poder ser lo mismo que 2023, así que vamos a hacer estos cuatro conciertos, y después Dios dirá. Dios dirá por la salud de Lucas. Lo mismo dentro de cuatro meses, Dios no lo quiera, tenemos... (piensan, pero se detienen ahí).

"No sabemos por qué la gente se empeña en separarnos. ¿Por qué no se alegran de lo bien que nos va? España es un país en el que pasa eso"

¿Y qué pasará con Andy?A: No te puedo decir. Mis amigos me lo preguntan, pero es que no me he parado a pesar qué voy a hacer. No he tenido tiempo y, lo poco que he estado en mi casa, he querido desconectar. Hay muchas cosas que hacer en la vida teniendo salud, que es lo que le falta a Lucas. Lo que tiene que hacer es recuperarse y, después, Dios dirá.

Hay rumores de que se llevan mal. ¿Es así?L: En absoluto. Es verdad que somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, pero nunca hemos tenido una gran bronca ni nos hemos 'metido mano'. ¡Faltaría más! Eso sería muy feo. Nos hemos tirado cuatro o cinco días sin hablar, pero solo porque necesitamos dejarnos respirar. La cosa nunca ha pasado de ahí.

De todo lo que se dice de ustedes, ¿qué es lo que más les duele?L: Es que no sabemos por qué la gente se empeña en separarnos. ¿Por qué no se alegran de lo bien que nos va? España es un país en el que pasa eso. Si tenemos a un cocinero que es el mejor del mundo, preguntamos que por qué no ha ganado el japonés. Vamos a alegrarnos de que ha ganado un español, ¿no? Pues igual nosotros. Nos dicen: 'pedazo de concierto, pero ¿os vais a separar?'. Chiquillo, ¿por que no nos preguntan si somos como hermanos y si es verdad que nos queremos tanto como dicen en la calle? Sería una gran pregunta esa, y creo que no nos la han hecho todavía. ¡Y no nos la van a hacer!

"Defendemos nuestro nombre, nuestro producto y todos los años que llevamos haciendo kilómetros, para que siempre los méritos se los lleven otros"

Hablando de quejas, les molestó no haber sido invitados a los Grammy Latinos. ¿Sienten que les hacen de menos?L: Es que ya no era estar nominado o premiado, sino haber podido ir. Fue un vídeo que se hizo y listo, pero es verdad que no hemos recibido mucho cariño a raíz de hacerlo. La jugada salió mal, pero no lo hicimos con una finalidad, solo por defender nuestro nombre, nuestro producto y todos los años que llevamos haciendo kilómetros, porque los méritos siempre se los lleven otros.

¿Cómo se encara una última gira?L: Vamos a disfrutar, como siempre, pero en esta ocasión incluso más, porque quién sabe si vamos a volver o no. Es que de un día para otro te cambia la vida.

Y vaya vida, la mitad sobre los escenarios.L: Nos sentimos, ante todo, muy afortunados. Lo nuestro no ha sido un éxito al azar, sino trabajado. Hemos viajado a países nunca imaginados. Con nuestro primer disco pasamos de estar en Cádiz a, en dos semanas, ir en avión de arriba para abajo. Y, meses antes, de hospedarnos en un hostal de la Gran Vía de Madrid pasamos a la suite de un hotel del lujo desde la que veíamos ese mismo hostal. Y todo sin que nadie nos regalase nada.

"Nuestro fenómeno fan fue apoteósico, de tirar las motos de los policías, tener que cerrar los pasillos de los hoteles o incluso coger a Andy por el cuello"

Es que vivieron el fenómeno fan muy de cerca.L: Así es. Sobre todo los primeros cinco o seis años. Nuestro fenómeno fan fue apoteósico, de tirar las motos de los policías, tener que cerrar los pasillos de los hoteles o incluso coger a Andy por el cuello. Todo lo que te contemos es poco, y no sabemos a qué artista le sucede eso hoy en día. Cuando veo con mi hijo cualquier película o documental sobre el éxito de un artista y se sorprende, yo me callo pero pienso: 'si tú supieras que eso nosotros lo hemos multiplicado por diez...'. En ese época sí que había fenómeno fan en España; el de ahora ya no es como el de antes, ha cambiado mucho. Las niñas de hoy en día han cambiado hasta en eso. Ya no hay gritos, no lanzan peluches o corren detrás de la furgoneta pegando golpes.

¿No les gusta alardear de lo conseguido?A: ¡Yo es que ya me veo mayor! (ríe). Me veo mayor porque he tenido alguna conversación con mi hija tipo: '¿tú sabes quién es tu padre?'. Antes ella pasaba más, pero me he dado cuenta de que ya no. Por ejemplo, cuando anunciamos que parábamos, me escribió superdisgustada. 'Papá, ¡pero cómo te vas a separar! ¡Tú no puedes dejar la música', me dice la pobre. Yo le respondo que tranquila, que todo se andará. L: Ahora es cuando notamos que tenemos el cariño del público. A nuestros conciertos acude un catálogo de gente que va desde los niños hasta los abuelos. Eso sí que es para alardear, haber conseguido llegar a distintos tipos de público, que es eso sí que es difícil.

¿Creen que habría sido diferente de haber surgido en 2023 y no en 2003?A: Saldríamos los dos vestidos en pijama y con unas gafas de buzo, como ahora va todo el mundo. ¡Y nos vamos a callar, porque nos echan la bronca! Imagínate que levantaran la cabeza un Mozart o un Beethoven y vieran la música de ahora. ¡Se volverían a meter en la caja! Hay talentazos, pero la mayoría... L: Si te pones a pensarlo, quizá hasta tenemos que agradecerlo. Entras en una peluquería, reguetón; en un estanco, reguetón; en un tanatorio, reguetón. Nosotros somos un aire fresco, a pesar de que nuestra música tiene veinte años. Parece que el pop se está apagando, pero, en directo, es donde más se venden entradas y lo que más funciona, a no ser que sean los dos o tres reguetoneros del momento. Es un estilo que te obliga a escuchar la radio constantemente, porque sale uno y, a los tres meses, pasa de moda y sacan a otro. Son cromos.

Andy y Lucas La historia de Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez (Cádiz, 1982) comienza en un instituto. Allí surgió la idea espontánea de formar un grupo, que rápidamente saborearía el éxito con más de dos millones de discos vendidos y canciones icónicas como 'Son de amores', 'Tanto la quería', 'Y en tu ventana' o 'Quiero ser tu sueño'.