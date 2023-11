"El cardiólogo me dijo que tenía que parar", reveló hace más de una semana Lucas, del dúo Andy y Lucas, en El Hormiguero. El grupo va a realizar la que, de momento, es su última gira y se va a tomar un descanso por salud. Sin embargo, este anuncio está empezando a causarle problemas al cantante, especialmente con las aseguradoras.

"Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula", afirmó el artista en el programa de Pablo Motos. "Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público". Por su parte, Andy aclaró que esto no es una separación, sino "un descanso" sin saber si volverán, porque la salud es lo primero.

Este anuncio causó un revuelo, pues a los pocos minutos esta información ya estaba en todos los medios: el famoso dúo, tras 20 años de carrera, 8 álbumes, 3 recopilatorios y 20 discos de Platino, dejaba la música. Lo que no sabía es que esta cardiopatía le afectaría más allá de la salud, tal y como contó en TikTok.

"Al decir en El Hormiguero mi tema... Lo de la cardiopatía, que no me voy a morir mañana. Tengo mis pastillitas ahí y no me voy a morir mañana. Es simplemente un paroncito", comenzó aclarando. "Me escribe ahora la aseguradora con la que yo había hablado antes de contar eso en la tele y qué falta de empatía. 'Lucas, esperemos que estés bien, pero visto lo que dijiste en El hormiguero, no podemos asegurarte. Si pasa algo, la empresa pierde'. Tal cual me lo han escrito tres empresas".

Lucas contó que la única empresa que no le ha puesto pegas es en la que trabaja su hermano como comercial de seguros, al cual alaba porque "se pone en el lugar del ser humano".

"Si ni he presentado ningún papel, no saben lo que tengo. Aparte, he pedido por si se cae un foco, por si llueve... Y ya me lo han anulado porque sí", continuó relatando en sus redes. "No me puedo callar, qué falta de empatía".

Aun así, antes de concluir el vídeo, dio las gracias por los mensajes que estaban recibiendo. "No veas la de muestras de cariño que tenemos, ese es el mejor seguro, el mejor Grammy y el mejor de todo", agradeció, en referencia también a su ausencia en los Premios Grammy 2023.