'Fiesta' especula con la mala relación de Andy y Lucas tras anunciar que se separan

Después de 20 años de carrera, 8 álbumes, 3 recopilatorios, 20 discos de Platino, Andy y Lucas anunciaron esta semana en El Hormiguero que no seguirán como dúo en la música, al menos durante un tiempo.

Lucas le explicó que llevaba "todo el día con un pellizco en el estómago...". Y añadió: "Hace cinco años que cogí las riendas de la empresa Andy y Lucas, pero no he parado".

"Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar", afirmó el cantante.

"Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público", comentó Lucas. Su compañero Andy añadió: "No es separarnos, es tomarnos un descanso sin saber si volveremos porque su salud es lo primero, pero queremos despedirnos por todo lo alto".

Este fin de semana, en Fiesta, especularon con la verdadera relación del dúo, llegando a asegurar que era mala: "No se llevan bien", aseguran los vecinos consultados por el programa, que se desplazó hasta el pueblo de Toledo en el que vive Lucas.

Según Arabella Otero, el equipo ha recopilado información que arroja que la relación del dúo no sería nada idílica. "Hemos hecho esta investigación porque nos ha llegado la información de que cuando iban a actuaciones pedían hoteles separados". Una información que fue confirmada desde el plató por algunos colaboradores.

Entonces, Lucas decidió intervenir para tratar de zanjar estos rumores de mala relación con Andy. "He decidido entrar porque esto ya se estaba yendo de madre, sinceramente", indicó por teléfono.

"Estoy aquí en mi casa y me estoy hasta riendo. La compañera que está ahí tiene que decir lo bien que me porté con ella, y lo segundo que quiero decir es que Andy es mi hermano, es mi vida. ¿Y que no estamos en los camerinos juntos? ¡Si nos vemos hasta en calzoncillos! Si alguna vez hemos cogido hoteles separados es porque le convenga a uno o al otro por distancia a su casa!", agregó la mitad de Andy y Lucas.