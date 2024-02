Cristina Pedroche habla de la maternidad: "Creo que el término 'depresión postparto' se usa un poco a la ligera"

El pasado mes de julio, Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija junto a David Muñoz, Laia Pedroche Muñoz. La colaboradora de Zapeando ha hablado sobre cómo está viviendo su maternidad y ha normalizado el hecho de que el postparto provoca a las mujeres estar más sensibles.

En una entrevista para la revista Elle, Pedroche ha asegurado que desde que es madre ha aprendido "a valorar las cosas y a encontrar la solución adecuada para cada una". "Con la maternidad da exactamente igual lo que yo planifique, la que manda es mi hija", ha expresado la influencer.

Cristina Pedroche ha explicado que, a pesar de haber sido siempre una persona muy organizada, "con la maternidad eso es imposible". Pero ha asegurado que su intención es inculcar a su hija "el valor del trabajo y el sacrificio", al igual que hicieron con ella sus padres.

Con respecto al postparto, la presentadora de televisión ha asegurado que fue "complicado". "Creo que el término 'depresión postparto' se usa un poco a la ligera y es algo que deber ser diagnosticado por un especialista", ha expresado para la revista. "No es mi caso, yo solo estoy más sensible, lloro más", ha declarado.

La mujer del cocinero David Muñoz ha añadido que lo único que pide es que las personas que la rodean validen sus emociones. "¡Solo pido poder quejarme! Ser madre es una maravilla, pero también... ¡qué duro!", ha expresado.

Después de haber sido madre, Cristina Pedroche ha asegurado que sus prioridades "han cambiado", pero ha recalcado que no se olvida de que no solo es madre. "No quiero descuidar la profesional que soy ni la mujer, la amiga, la pareja, la hija que soy", ha explicado.

"Todas intentamos ser super perfectas", ha expresado, pero ha añadido que sabe que puede con todo, "pero no con todo a la vez". "Quiero seguir teniendo mis ratos para leer, para ir al cine, para seguir formándome como persona... pero cuando lo estoy haciendo, me siento mal por no estar a su lado", ha explicado, describiendo una sensación que tienen muchas madres primerizas. Pero ha recordado que no puede "obviar" a la mujer que es.