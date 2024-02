Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender este martes por otro dato de su maternidad: y es que la colaboradora de Zapeando ha mostrado lo que ha hecho con la leche materna, además de alimentar a su hija.

"Es superbonito, me he hecho un anillo con mi leche", ha enseñado la vallecana. Los colaboradores no han tardado en bromear por la joya que llevaba su compañera.

De hecho, Valeria Ros le ha dicho: "Es bonito, gris, pero no lo abras, porque tiene que oler después de un tiempo...". "Si yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días no sabéis lo que es eso", ha continuado bromeando la vasca.

Anillo hecho con leche materna de Cristina Pedroche. ATRESMEDIA

Pedroche ha salido entonces en defensa de su joya: "Está solidificada [la leche] y está hecho muy bien. Es monísimo". Después de evitar algunos chistes subidos de tono, la vallecana ha lanzado: "Supongo que con otros fluidos también se puede hacer".

A raíz de su broma, Pedroche ha bromeado con la idea de hacer otra joya con el semen de su marido, Dabiz Muñoz, a lo que Dani Mateo le ha contestado: "¿Pero tú qué te crees, que por ser cocinero a David le sale el semen a punto de nieve?".