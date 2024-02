Este lunes, Dani Mateo ha molestado a Cristina Pedroche con una de sus gracias al comienzo de la emisión de Zapeando. Y es que el presentador ha lanzado una broma de humor negro sobre la hija de la colaboradora.

El cómico ha comenzado el programa de La Sexta bromeando sobre el look de la vallecana, el cual era negro y de manga larga. "Cristina, te acompañamos en el sentimiento", le ha lanzado el humorista.

La colaboradora le ha dado la razón a Mateo sobre su ropa, pero se ha puesto de pie para mostrarle que su falda era "graciosa". Por ello, el conductor del espacio de La Sexta la ha llamado "La viuda alegre".

"Es que se ha ido mi marido a Dubái y estoy triste", le ha lanzado, siguiéndole la broma. No obstante, Dani Mateo ha continuado con el asunto de la muerte, y se ha centrado en la hija que la vallecana tiene con Dabiz Muñoz.

"Menos mal, porque digo: 'Al final como madre no ha servido'. Pero no pasa nada, se va a por otra y ya está", ha dicho el presentador, insinuando la muerte de la pequeña. Así, Pedroche ha mostrado su malestar por el chascarrillo sobre su hija Laia.

"Oye, no hagas bromas de esas. No hace gracia", le ha pedido seriamente Pedroche al conductor de Zapeando. A ella se ha unido Quique Peinado, que le ha señalado: "Ya te ha dicho antes del programa que no le hacía gracia y se lo has dicho".

Pedroche ha terminado por sonreír, y Dani Mateo se ha justificado ante su broma: "No le hace gracia a ella, pero entiéndeme, a mí sí".