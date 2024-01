Zapeando ha hablado este martes de que la generación Z española es la que más practica el poliamor en Europa, un modelo relacional que no se guía por la monogamia, sino por mantener relaciones de manera simultánea con varias personas. Y Cristina Pedroche ha dado su opinión al respecto.

"Yo, en mi caso, si estoy enamorada de una persona no puedo enamorarme de nadie más", ha expresado la colaboradora. Dani Mateo le ha señalado entonces que no hace falta estar enamorado, a lo que la vallecana le ha contestado: "Entonces, ¿para qué quieres estar con otra persona? ¿Para un meneíto?".

"A mí me da mucha pereza", ha expresado Pedroche, a lo que Valeria Ros le ha rebatido, señalándole: "¡Porque no lo necesitas!". "Si hay una pareja que necesita buscar el meneíto fuera de casa a lo mejor es que no están bien juntos", ha defendido la vallecana desde el programa de LaSexta.

Por su parte, Valeria ha defendido que ella es "monógama". "Cuando estoy soltera hago lo que quiero, pero cuando estoy con una persona me centro en ella", ha manifestado la de Getxo.

Sobre el fin de la pasión de la pareja, Cristina Pedroche ha defendido que hay que ponerle intención para que esta no acabe: "Hay que echar fuego para que siga". En su caso, casada con Dabiz Muñoz, ha expresado: "Yo es que le veo y me encanta".