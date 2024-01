Dabiz Muñoz ha estado de celebración, pues este lunes cumplió 44 años y vivió un día muy especial, pues es su primer cumpleaños junto a su hija, la pequeña Laia. Pero quien tampoco faltó al evento fue su mujer, Cristina Pedroche, con quien compartió un vídeo dándose un beso de tornillo tan apasionado como divertido.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida (en versión adulta). Qué suerte tuvimos de encontrarnos y de mirarnos de verdad. Marido, me haces mejor y no se me ocurre mejor compañero de aventuras que tú", dedicó la presentadora en Instagram, donde compartió una foto de la tarta de su pareja. "Hoy es tu cumpleaños, pero el regalo lo tengo yo todos los días".

La colaboradora de Zapeando también aprovechó el lunes para hacer felicitarle desde el programa. "Felicidades, marido. Te quiero", le dijo en directo, antes de lanzar un beso al aire.

Donde no lanzó besos al aire fue en la celebración en StreetXO esa misma noche, pues ambos han subido un vídeo a Instagram donde demuestran que se comieron a besos.

"Qué absoluta fantasía de compañera de vida tengo, la felicidad en su máxima expresión", escribió el cocinero en su post, donde se ven las imágenes en las que un beso lleno de amor termina convirtiéndose en un hilarante gesto.

Ambos aparecen dándose un apasionado beso, pero el chef comienza a apretar y mover la cara para convertirlo en un beso de tornillo. Esto hace que la vallecana comienza reírse, sin apartar la cara, y contraataque sacando la lengua y empezando a lamerle todo el rostro, hasta la frente. Finalmente, la pareja, completamente desternillada, cierra el vídeo con un pico.