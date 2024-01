Josie responde a las acusaciones de plagio por el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche: "Hicimos lo que nos dio la gana"

Uno de los temas candentes de la mayoría de las mesas de las familias españolas el 31 de diciembre es el vestido con el que sorprenderá Cristina Pedroche. Para alabarla o criticarla, porque las opiniones, como cada año, siempre están divididas, lo cierto es que nadie quiere perdérselo.

Tanto que la presentadora consiguió un nuevo récord con un 29% de share durante el esperado momento. Aunque llegó a superar el 35% al quitarse la capa. Y es que, como ya viene a ser tradición, su traje cuenta de dos piezas, una capa y el vestido final.

Así, al desvelar el traje final, hubo elementos de los que se llenaron las redes sociales, por una parte, los memes y por otra, los que acusaron a la periodista de plagio. Y es que en 2022 la cantante Becky G sorprendió a sus fans con un vestido muy parecido.

El vestido de la Pedroche ya lo predijo Becky G en 2022. Vaya plagio más cutre!! pic.twitter.com/sC1vGXUxaw — Ross_co_Jones  (@anonimo_jones) January 1, 2024

Ahora, dos días después, Josie, el artífice de los estilismos de la madrileña, ha querido salir en su defensa. Tanto los colores como la manera de confeccionarlas eran muy parecidas, por lo que muchos apuntaron a una posible "inspiración", una que el diseñador niega por completo.

"No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana", se ha desmarcado de manera completamente rotunda. Además, ha querido recalcar que se siente "muy satisfecho" por su trabajo. Como así ha explicado, han tardado varios meses entre bocetos, ideas y reuniones, por lo que se queda con eso.

Por otro lado, ha hecho una reflexión sobre las críticas recibidas en el programa La Mañana de Federico de Es Radio: "Es un evento que es fantasía, catarsis... La gente arroja un tomate o un clavel, es así". Según ha contado, lo que buscan son las reacciones de la gente al ver a la periodista.

"Utilizas una serie de códigos que se van utilizando. Antes de Pedroche todo el pescado estaba vendido y ahora todo el mundo copia lo que hemos hecho", ha dejado claro defendiendo el trabajo de todo su equipo.