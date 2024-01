Cristina Pedroche ha sido acusada de plagio hasta en cinco ocasiones en sus diez años de Campanadas

Año tras año, Cristina Pedroche se supera todavía más. Para la presentadora las Campanadas suponen un momento muy especial con el que consigue mantener expectante a todo el país y, por esta misma razón y tras diez años consecutivos acompañando a media España el 31 de diciembre, este 2024 ha logrado llevar a Antena 3 a ser una de las cadenas líderes en audiencia en Nochevieja. Qué vestido llevará la vallecana es la pregunta que se hacen durante las semanas previas a la noche de fin de año todos los españoles.

Para las Campanadas 2023-2024, Pedroche ha sorprendido con un look muy solidario (ya lo hizo también el año pasado apoyando a las mujeres ucranianas): un vestido inspirado en una 'ninfa fluvial' y con un mensaje claro, visibilizar la necesidad de proteger el agua. En esta ocasión ha confiado en Greenpeace para mostrar la realidad medioambiental de nuestro país "como cierre de un año en el que los impactos del cambio climático se han intensificado", tal y como informan desde el equipo creativo del estilismo del que forma parte dicha organización, que además añade que "el agua es cada vez más escasa en España, donde el 75% del territorio es susceptible de sufrir desertificación".

Cristina Pedroche instagram/ @cristinapedroche

Este look, creado bajo la dirección creativa de Josie, está cargado de simbología positiva y ha transmitido un mensaje muy importante: la importancia de los recursos naturales. Sin embargo, también es cierto que podríamos estar hablando de uno de los diseños de Pedroche que ha levantado más polémicas desde su debut en las Campanadas (el año pasado ocurrió algo parecido). Más allá de los memés y comentarios se afirmaba que el diseño no le quedaba del todo bien a la presentadora, y además se la acusa de que podría ser un nuevo plagio, y ya irían cinco.

El año pasado fue a raíz de un tuit de India Martínez en el que compartía una imagen de un estilismo que ella misma había llevado en uno de sus videoclips en 2019 y que, casualmente, también estaba formado por una falda blanca transparente (muy parecida) y un top-escultura que también recuerda a la paloma que llevó sobre el pecho la vallecana. Además, otro de los detalles que han llevado a las redes a asegurar que se trata de un plagio es el detalle de los brazos pintados con el que la cantante completó su look y que, efectivamente, Cristina Pedroche también llevó durante las Campanadas.

Asimismo, y tal y como publicó El Español, Susana Estrada también ha dicho que Pedroche le habría plagiado un look que llevó en 1980. Concretamente, se refiere al que lució en la portada del vinilo de su LP Acaríciame, en el que una paloma de paz le tapaba el pecho.

Este año también

El 'vestido agua' también ha sido acusado de ser una copia. Si como decíamos en las pasadas Campanadas 2022-2023, fue una cantante española la que desató la polémica del diseño de Pedroche: India Martínez, en esta ocasión ha sido una publicación de un usuario anónimo la que ha creado el debate en redes. En ella se compara un look que llevó Becky G en 2022 con el que llevó Pedroche en Nochevieja para dar las Campanadas junto a Chicote. "¡Vaya plagio más cutre!, añade.

El vestido de la Pedroche ya lo predijo Becky G en 2022. Vaya plagio más cutre!! pic.twitter.com/sC1vGXUxaw — Ross_co_Jones  (@anonimo_jones) January 1, 2024

El pasado año, tras salir a la luz el supuesto posible plagio del vestido de la presentadora en las Campanadas 2022-2023 a este diseño de la cantante cordobesa, han saltado las alarmas sobre looks de otros años... Y es que Cristina Pedroche podría haber llevado un vestido acusado de plagio hasta en cinco ocasiones.

El vestido de Cristina Pedroche en 2015

La presentadora llevaba un solo año presentando las Campanadas. Tras el revuelo que originó el primer vestido transparente que lució en 2014, decidieron apostarlo todo a un diseño totalmente transparente con bordados blancos firmado por Pronovias. Sin embargo, las redes no se quedaron calladas y salió a la luz que el diseñador canario Joshua Velázquez ya había creado una pieza similar años antes.

Joshua Velázquez nunca se pronunció al respecto, pero en una visita al programa Maestros de la Costura en el año 2020 el modista contó la historia. "Yo no acusé de nada, fue la gente por internet. Yo nunca me pronuncié. Me llamaron de todos los sitios y nunca fui a ninguna televisión. De hecho, hubo un momento que me lo pensé y mi padre me dijo que si iba me iba a venir una oportunidad grande dentro de unos años que no iba a poder aprovechar", explicó.

"Esta es una amiga mía. Este vestido le hice yo 4 años antes de las famosas campanadas de Pedroche" https://t.co/qsv7w8ohCC #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/M40STfj0Z2 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) January 27, 2020

El vestido de Cristina Pedroche en 2016

Fue la Nochevieja 'más estrellada' de la madrileña. En su segundo año consecutivo presentando las Campanadas, Pedroche llevó un vestido protagonizado por un 'body' encorsetado en terciopelo azul y con un acabado de estrellas plateadas, así como por una falda de tul con bordados.

Fue el estilista Ralph Frew quien 'hizo saltar la liebre' en su día con un post en Instagram en el que aseguraba no ser una creación única de Pronovias, y en el que comparaba el diseño de la presentadora con el corset de Mister Pearl: "A mí lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia baratísima de un 'body corset' de Mister Pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco. Que si enseña, que si esta gorda, que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c***, como si quiere ir desnuda. En el siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás. He de decir que a mí ella me encanta, solo critico al responsable de semejante copia, ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche, el año que viene que me cojan a a mí de estilista, que se van a enterar de que es un desnudo de verdad".

A la izquierda, el 'lookbook' del diseño de Mister Pearl; y a la derecha, Cristina Pedroche con su diseño de Pronovias © Mister Pearl / Pronovias / Montaje: 20minutos.

Actualmente el estilista tiene la cuenta de Instagram cerrada. Por su parte, el diseño que entonces llevó Pedroche recordaba mucho a otro de John Galliano que lució Naomi Campbell en 1997. ¿Copia o inspiración?

Naomi Campbell fotografiada por Paolo Roversi para 'Vogue Italia' en mayo de 1997. La modelo luce un el body encorsetado con perlas de la colección Primavera-Verano1997 'Ready-to-Wear' Archivo

El vestido de Cristina Pedroche en 2018

Otro de los diseños que levantó más polémicas de Cristina Pedroche fue el que llevó para la Nochevieja de 2018: un conjunto de flores firmado por Tot-Hom, forado por un top y una braguita. Este look también fue acusado de plagio. Concretamente se comparó con un diseño de Yves Saint Laurent que había llevado Laetitia Casta en un desfile de la firma.

El vestido de la Pedroche es una copia de este diseñado por YSL y que tan bien llevó Laetitia Casta #CampanadasA3 pic.twitter.com/sIj2kxT0w2 — GeekIndignado (@GeekIndignado) December 31, 2018

Si bien es cierto que son diseños muy parecidos, cambia el color de las flores, aunque la idea creativa puede ser muy similar.

El vestido de las Campanadas de 2018 de Cristina Pedroche. INSTAGRAM CRISTINA PEDROCHE

Lo que Josie opina sobre las acusaciones de plagio

Los estilismos de Pedroche cada año están bajo la dirección creativa del mediático diseñador Josie. En este sentido, el modista ya hizo declaraciones al respecto antes de la aparición de la presentadora en las Campanadas 2022: "Hay acusaciones de plagio cada año cuando son referentes muy claros en un juego de moda que es de lo más normal y a mí me encanta que las nuevas generaciones conecten con las obras de Galliano o Saint Laurent a través de un estilismo tan mediático".

