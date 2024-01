Jenni Hermoso triunfa como invitada de las Campanadas con un look inspirado en la Copa del Mundo

El 2023 siempre será recordado como el año en el que el fútbol femenino español conquistó el mundo. Fue el 20 de agosto, en Sídney (Australia), cuando las jugadoras de la selección española alzaron la primera Copa del Mundo; y estas Campanadas, una de las principales protagonistas de esta victoria, Jenni Hermoso, ha querido homenajear este momento clave en la historia de nuestro país.

La futbolista ha sido la invitada especial de las Campanadas de TVE, orquestadas por Ana Mena y Ramón García. El debut de Jenni Hermoso en esta programación tan especial era uno de lo más esperados e idóneos para cerrar un año tan bonito para el deporte español.

El vestido de Jenni Hermoso, hecho a medida e inspirado en la Copa del Mundo

La madrileña ha aparecido en los televisores de los españoles muy segura y brillante al lucir un vestido inspirado en la Copa de las campeonas del Mundo. Para este momento tan especial, la futbolista ha llevado un diseño de color dorado, que simula el oro que viste al famoso trofeo.

Se trata de un vestido diseñado para la ocasión y confeccionado a mano por la diseñadora canaria Paloma Suárez, en quien Jenni ha confiado en todo momento para hacer realidad su idea del look, tal y como confirma la modista a Mujer.es por vía telefónica. La pieza es larga, con una pequeña cola y la espalda abierta; mientras que en la parte frontal incluye una abertura en la pierna derecha y un escote pronunciado en 'V', cuenta con manga larga y hombrera marcada, que también recuerdqa a la forma de la copa.

Jenni Hermoso, con vestido dorado RTVE

El diseño ha sido confeccionado en tul y con bordado en pedrería, es por ello que se trata de un trabajo muy artesanal con muchas horas de elaboración y está completamente rematado a mano, siendo fiel a todos los procesos artesanales que Paloma Suárez lleva a cabo en su 'atelier'.

La idea del vestido, como explica Suárez a Mujer.es, era "conseguir una imagen fresca y joven, pero al mismo tiempo sobria y elegante". Asimismo confiesa que "Jenni ha tenido en todo momento las ideas muy claras".

Fútbol y moda: dos talentos españoles unidos en fin de año

Como no podía ser de otra manera, Jenni Hermoso ha apostado por la moda española para su aparición en las Campanadas 2023-2024 de TVE, confiando en otro gran talento del 'slow fashion' de nuestro país como es Paloma Suárez.

Con solo 29 años, la diseñadora de origen canario, cuenta con un gran recorrido en el sector 'fashion'. A los 21 presentó su primera colección 'prêt-à-porter' en la Fashion Week de Madrid (MBFW) y seis años después logró sumarse al calendario oficial de la pasarela más importante del país. En ella han confiado 'celebrities' como Ana Guerra o Lola Índigo, entre otras, y Jenni Hermoso no quería perder su oportunidad.

"Jenni y yo compartimos un contacto en común y yo no lo sabía. Esa persona le dio mi número y fue así como me propuso colaborar con ella en esta ocasión. ¡Puedes imaginar la ilusión que me hizo!", nos cuenta Suárez. "No lo dudé un segundo y le dije que sí", añade. "Desde ese momento he trabajado con ella en guiarla un poco, en potenciar al máximo su silueta y en mostrar esa parte femenina y elegante de las deportistas, que muchas veces están estereotipadas en una imagen quizás más masculina, y hemos querido potenciar al máximo también esa feminidad y esa elegancia que tienen nuestras campeonas del mundo".

"Lo más bonito de todo el proceso ha sido la confianza ciega que Jenni ha demostrado hacia mi trabajo y el cariño que me ha regalado. Ella ha apostado muchísimo por mi marca y eso no puede llenarme más que de orgullo", cuenta emocionada. "He descubierto en ella una persona increíble, con unos valores buenísimos y ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad de conocerla de manera más cercana porque, sin duda, es un ser maravilloso. Para mí ha sido todo un regalo de fin de año porque es algo no entraba en mis planes. Estamos todos muy contentos", finaliza.

