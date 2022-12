Suenan las doce campanadas y en el televisor de todos los españoles, independientemente de la cadena en la que las veamos, acaba apareciendo Cristina Pedroche. Es tradición que cada 31 de diciembre la presentadora tenga ese protagonismo a nivel nacional en la noche más especial del año y es que, efectivamente, todo el país tiene gran expectación sobre el vestido que vaya a llevar.

Cristina Pedroche desprende naturalidad y alegría, y es una gran defensora de los derechos humanos. Para dar la bienvenida a 2023 la madrileña ha vuelto a quitarse la capa (probablemente la más especial que haya llevado desde su debut en las Campanadas de Antena 3 en 2014) con un diseño que tiene un mensaje muy relevante que transmitir: paz y libertad.

Las campanadas representan un momento para comenzar el año con nuevos deseos y nuevas oportunidades. Sin embargo, para muchas familias en el mundo esto no va a ser posible. En la actualidad, más de 100 millones de hombres, mujeres y niños se han visto forzados a abandonar sus hogares para escapar de la guerra, conflictos y persecuciones.

Por todo ello, y con el fin de ofrecer visibilidad a estas familias y personas, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, de la mano del Comité español de ACNUR, se convierte en protagonista para las Campanadas de 2023, y qué mejor manera que hacerlo a través de la moda en uno de los momentos más esperados de la televisión.

Un diseño con mensaje reivindicativo

Pedroche ha lucido un diseño que, bajo la dirección creativa de Josie (por octava vez consecutiva), presenta un diálogo entre la reivindicación de los derechos humanos y la moda.

Look bajo la capa que ha lucido Cristina Pedroche Javier Biosca

Segundos antes de dar la bienvenida a 2023 ha sido cuando la presentadora se ha quitado la capa, customizada por más de 75 personas en España provenientes de diez países diferentes, y cuando hemos podido ver al completo el vestido.

El diseño está compuesto por un total de tres piezas: una capa, una falda transparente, y un top con forma de paloma de la paz (con rama de olivo incluida), se trata de pieza de arte figurativo del escultor Jacinto de Manuel, lo que sin duda diferencia el look.

La capa con la que cubre el look es una pieza de confección de un abrigo de tres paneles desmontables confeccionado al bies y en 'patchwork' con telas que provienen de las tiendas de campaña con las que ACNUR ofrece refugio a miles de personas de todo el mundo. En concreto, la tienda utilizada para esta pieza pertenece a una de los campos de refugiados, pensada para acoger a una familia de 5 personas y diseñada por especialistas en refugios, con el fin de que aguante climas cálidos y templados, además de contar con espacio adicional para climas fríos.

Otra perspectiva del look de Cristina Pedroche Javier Biosca

Para convertir esa tienda de campaña en la capa, a cargo del diseñador Íñigo Garaizabal, se ha creado "un esqueleto interno de ballenas aportando un amorfo e interesante volumen en forma de globo terráqueo que se cierra con ojales de acero y un cordón de algodón reciclado", según explican desde el equipo creativo de la pieza.

Garaizabal Studio también ha sido el encargado de confeccionar la falda espiral de tul de seda que Cristina Pedroche lleva con tanta elegancia. En el interior de la misma, la presentadora ha lucido una paloma de la paz creada por el escultor Jacinto de Manuel. Con ello, se simboliza que las malas noticias se convierten en esta paloma cuyas alas abrazan a la presentadora y cuyo pico lleva además una rama de olvido de bronce dorado.

Detalle del ala del top en forma de paloma Javier Biosca

El primer 'body painting' de Pedroche

El escultor también ha sido el encargado del 'body painting' de Cristina, suponiendo el primero que se ha realizado para las Campanadas de Antena 3: ha pintado sus antebrazos de blanco, como símbolo de la paz y un rechazo a la violencia.

Para lucir un look equilibrado que consiga dar todo el protagonismo al diseño tan especial, la madrileña ha lucido un 'make-up' de efecto natural. Un sencillo maquillaje nude elaborado por su maquilladora de cabecera, Carolina Moreno. El pelo llevaba recogido en un sencillo moño de bailarina bajo que ha corrido a cargo de su fiel peluquero Oscar Lozano.

El vestido de Pedroche con más implicados hasta hoy

La moda es arte, y eso es lo que han querido reflejar cada uno de los implicados en esta pieza, que han querido reivindicar los derechos humanos en un momento tan importante, como es el comienzo del año y a través de la simbología que han conseguido plasmar el diseñador Iñigo Garaizabal y el artista Jacinto de Manuel junto con los testimonios de los refugiados.

"Sobre todo me interesa que la gente sea consciente de que este tipo de desgracias nos pueden pasar a todos en cualquier momento... En la customización de la capa me he encontrado con casi un centenar de personas normales y corrientes que tenían sueños en su lugar de origen, un trabajo (en algunos perfiles muy cualificado), planes de futuro y sobre todo un hogar... Han tenido que huir a este lado del mundo para buscar otra oportunidad arrastrando un trauma inmenso y me alegro de contribuir a darles visibilidad. La historia de la moda esta llena de gente como ellos, de gente que huyó y encontró el éxito fuera de sus países de origen...", confiesa Josie.

Equipo Camapanadas Pedroche 2022 Javier Biosca

Por su parte, Amaia Celorrio, responsable de Comunicación de ACNUR, confía en que "esta nueva edición de las Campanadas sea un éxito y permita a las personas que han visto la televisión desde sus casas empatizar mejor con las personas refugiadas y desplazadas, ponerse en su piel, uniendo sus deseos de un mundo mejor y en paz, y mostrándoles su apoyo. Estas Campanadas podrían recordarse como 'las Campanadas con los refugiados' y estaríamos haciendo historia para las personas refugiadas, ya que siempre estarán en el recuerdo de millones de hogares españoles".

