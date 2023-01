El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas: ¿Posible plagio a un look de India Martínez?

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. Un año más, la presentadora logró sorprender (y liderar la audiencia) con su look de las Campanadas 2022-2023. En concreto, este año la vallecana ha apostado por un vestido solidario con las personas refugiadas, que ha estado bajo la dirección creativa de Josie y que se ha creado junto a ACNUR, al modista Íñigo de Garaizabal y al escultor Jacinto de Manuel. El diseño estaba formado por tres piezas principales: la capa, la falda y el top-escultura con forma de paloma de La Paz.

A pesar de ser un look cargado de simbología positiva con un mensaje muy relevante a transmitir, al público no le ha importado demasiado y las críticas hacia el mismo no se han hecho esperar. Son muchos los memes y comparaciones que, tan solo tres días después de las Campanadas, ya hemos podido ver en Internet. Sin embargo, un detalle que cabe destacar es el tuit que India Martínez puso en el día de ayer, donde ha compartido una imagen de un estilismo que ella había llevado hace años y que tiene un gran parecido con el que lució Pedroche la última Nochevieja.

Concretamente fue en 2019, en el videoclip de su canción Conmigo, cuando la cantante cordobesa lució este 'outfit' que tanto puede recordar al de Pedroche: "Alaaaaaa", ha sido su reacción en esta publicación donde India Martínez comparte imágenes de las dos.

En la imagen original de India la vemos posando con pintura blanca en sus manos, que recuerda al 'bodypainting' que Pedroche llevó el pasado 31 de diciembre completando su look. Además, en la zona del pecho la cordobesa lleva una especie de escultura blanca y falda similar.

India Martínez en el videoclip de su canción, 'Conmigo' Youtube

Las reacciones al tuit de la cantante no se han hecho esperar, y la publicación se ha llenado de mensajes de usuarios de esta red social donde comparan ambos looks. Sin embargo, el que todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido Josie, quien tuvo que encarar una polémica similar en 2018 por el vestido de flores que Pedroche llevó también en Campanadas. Al parecer, este estilismo lo llevó muy similar en 1999 Laetitia Casta en un desfile de Yves Saint Laurent.

Por cierto, este fue el look de Cristina Pedroche para dar las campanadas anoche en Madrid. Inspirado en Laetitia Casta para YSL.

No se imaginan la controversia, al parecer ha disgustado mucho y el discurso feminista de nuevo se convierte en debate ¿Ustedes qué piensan? pic.twitter.com/SvooKuq5u4 — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) January 1, 2019

Tal y como el propio Josie adelantó antes de que el vestido de Cristina Pedroche saliera a la luz, las críticas y las acusaciones de plagio era algo que esperaba de antemano.

"También hay acusaciones de plagio cada año cuando son referentes muy claros en un juego de moda que es de lo más normal y a mí me encanta que las nuevas generaciones conecten con las obras de Galliano o Saint Laurent a través de un estilismo tan mediático", confesó. Este 2023 ha confirmado ser Miguel Adrover o Worth quienes le han inspirado a la hora de crear el estilismo, del que también afirma "estar muy orgulloso".

