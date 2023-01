Josie, sobre las críticas del vestido de Pedroche: "Nunca me han preocupado, aunque es cierto que no deja de sorprenderme el revuelo"

La máxima audiencia en las Campanadas 2022 es para Antena 3. ¿La razón? El vestido de Cristina Pedroche. No hay español que pueda resistir su curiosidad sobre cómo irá vestida la presentadora cada año, desde su debut en 2014. Pero lo que también es un hecho es que todo el equipo de la dirección creativa del look de la vallecana es consciente de que el diseño tendrá críticas, pero eso es algo con lo que ya cuentan de antemano. Sin embargo, tal y como explica el propio Josie, quien ha estado al mando del estilismo por noveno año consecutivo, es algo que no le preocupa.

En redes sociales hemos podido leer todo tipo de comentarios sobre el vestido. Desde que se trata de una pieza "oportunista" hasta otras críticas puramente estéticas como su similitud a "una paloma atropellada" o "una falda poco favorecedora". No obstante, lo que Josie tiene claro es que se trata de una idea solidaria que se ha querido compartir en uno de los momentos más esperados de la televisión como son las Campanadas.

Cristina Pedroche, en las campanadas 2022-2023- ATRESMEDIA

"Cuando empezó todo esto hace ocho años solo buscaba diversión y fantasía con pinceladas de moda; pero poco a poco he contribuido a crear un foco mediático inmenso en torno a este vestido tan esperado y comentado. Por eso no puedo dejar escapar la oportunidad de expresarme a través de él, de compartir ideas, hacer homenajes como el del año pasado o contar historias... La idea de este año surge al contemplar los horrores de la guerra 2022 y la necesidad de pedir PAZ para todos a través de este estilismo. Quería que el exterior fuera reflejo del caos y que al quitárselo se descubriera la PAZ que ojalá nos inunde en 2023", declara Josie. "Me fui a ACNUR para pedir su ayuda y para plantear una acción conjunta alrededor de las Campanadas de Antena 3 y desde el primer momento Amaia Celorrio (responsable de comunicación del comité español) se sintió entusiasmada con la idea y me puse manos a la obra con la búsqueda de necesidades, equipo y dejar todo listo antes de meterme de lleno en Tu cara me suena 10. La verdad es que ha sido un año complicado... Muchos frentes abiertos pero muy contento con el resultado en todos ellos", explica.

El primer detalle del look de Pedroche en las Campanadas fue la capa, una pieza relevante en el estilismo y con una importante historia detrás, que ya ha sido confeccionada por más de 75 personas refugiadas de distintos puntos del mundo, a los que en todo momento se les quiso dar visibilidad. "Este tipo de desgracias nos pueden pasar a todos en cualquier momento...", lamenta el diseñador. "La historia de la moda esta llena de gente como ellos, de gente que huyó y encontró el éxito fuera de sus países de origen [... ]. Recomiendo a todo el mundo que lea ELLOS de Francine du Plessix Gray para que entiendan que la moda debe mucho a esos genios que huyeron de la guerra y encontraron su lugar y su momento muy lejos de su origen, persiguiendo deseos que son similares a los plasmados en la capa que Garaizabal ha hecho para las campanadas de este año".

La capa del vestido de Cristina Pedroche elaborada por más de 75 personas refugiadas Javier Biosca

Esto no significa que la moda esté obligada a estar presentes en todas las causas sociales, pero sin duda es un gran vehículo de expresión a la hora de transmitir mensajes importantes. "El activismo 'fashion' es una opción más y me encanta haberlo traído a las campanadas para dar protagonismo a tanta gente que huye de distintos conflictos y que han podido poner su granito de arena gráfico en este estilismo tan cargado de humanidad y de buenos deseos", afirma Josie.

Orgullo por el trabajo creativo

El diseñador mediático en enorgullece al pensar que en 2014, cuando le propusieron por primera vez encargarse del estilismo de Pedroche para las Campanadas, la 1 de TVE era líder en audiencia. Hoy, nueve años después, junto a su trabajo y la valentía de la vallecana han logrado posicionar a Antena 3 como la cadena más vista cada 31 de diciembre. No obstante, en ninguno de los casos dice haber sentido presión por parte del equipo a la hora de crear el esperado look: "Me alegro de haber contribuido pero el aspecto lúdico de mi labor no ha cambiado nada. Yo imagino un concepto y nadie me presiona, lo propongo y siempre tengo el OK porque siempre ha encantado a Pedroche y a Antena 3, que lo conoce cuando ya está prácticamente finalizado... Es una gozada trabajar con esta libertad y sin presión, porque de lo contrario no lo haría".

Equipo creativo del look de Cristina Pedroche para las Campanadas 2022-2023 Javier Biosca

Asimismo, el modista recuerda el papel clave que han tenido el diseñado Íñigo Garizabal y el escultor Jacinto de Manuel a la hora de crear el diseño. Habla del talento de ambos artistas y reconoce haber sido "un lujo" ver cómo convertían una tienda de campaña de 62 kilos en una capa "tan amorfa, interesante y cargada de vida humana". Respecto a la paloma, obra del escultor, habla con orgullo de su talento y estaba convencido de que esta pieza escultórica "solo la podía hacer él".

Transparencias, plagio... Unas críticas al vestido que Josie ya intuía

A pesar de ser un vestido cargado de simbología, un año más ha vuelto a ser motivo de críticas, sin embargo Josie reconoce que nunca le han preocupado, sin embargo "es cierto que nunca deja de sorprenderme el revuelo porque mi teléfono quemado lo sufre durante las semanas posteriores al evento y este año habrá críticas, como siempre, porque hay transparencias y eso levanta ampollas no sé por qué...", declaró el diseñador antes de que el look de Pedroche saliera a la luz.

"También hay acusaciones de plagio cada año cuando son referentes muy claros en un juego de moda que es de lo más normal y a mí me encanta que las nuevas generaciones conecten con las obras de Galliano o Saint Laurent a través de un estilismo tan mediático", confesó.

Estoy muy tranquilo, orgulloso de este equipo y de lo que hemos hecho un año más con un concepto tan positivo.

Este 2023 Josie reconoce que su inspiración ha sido Miguel Adrover o Worth. "Cuando propuse la idea al comité español de ACNUR, me mostraron un proyecto que hicieron con el London College of Fashion que no tiene nada que ver en absoluto pero donde ya usaron una tienda de campaña... Verás la que se lía con las acusaciones de plagio y todo eso... Pero no me preocupa en absoluto porque estoy muy tranquilo, orgulloso de este equipo y de lo que hemos hecho un año más con un concepto tan positivo que ojalá traiga PAZ cuando se acallan las críticas", finalizó.

