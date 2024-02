Sánchez insiste en la renovación territorial del PSOE tras la debacle gallega: "Es un ciclo cumplido"

"La gente votó en clave gallega". Ferraz lo repite desde el pasado domingo, día en el que se celebraron unas elecciones con el peor de los escenarios posibles para el PSOE, que quedó como tercera fuerza en Galicia, perdiendo 50.000 votos y cinco escaños. Sin embargo, la derrota ha calado profundo en la sede socialista y ha terminado de convencer a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general de la formación, de culminar una renovación de los liderazgos territoriales con perfiles potentes que puedan dar la batalla al PP en 2027, cuando los socialistas tratarán de recuperar en las urnas el gran poder territorial que ostentaban antes de las últimas autonómicas.

"Tenemos que renovar los liderazgos", explicaba el propio presidente este miércoles en una conversación informal con periodistas. En el avión que le llevó a Rabat para entrevistarse con el rey de Marruecos, Mohamed VI, el jefe del Ejecutivo habló "ciclo vital cumplido" y aseguró que no ha podido hacerlo antes por las circunstancias políticas y electorales. Repitió la idea en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de Huéspedes del monarca alauí. Asumió en público y en primera persona su "responsabilidad" como secretario general del PSOE e insistió en que el partido tiene "algunos deberes por hacer".

Cabe recordar la situación vivida hace menos de un año, el 28 de mayo de 202, cuando el PP le arrebató al PSOE hasta seis comunidades autónomas: Aragón, Extremadura, Islas Baleares y Canarias, gracias a sus pactos con Vox, pero también Cantabria y La Rioja, con absoluta para los 'populares'. La formación afincada en Ferraz quedó en 'shock' y tuvo que reponerse rápidamente obligado por Sánchez, que al día siguiente convocó las elecciones generales del 23 de julio. La cita electoral derivó en unas cámaras parlamentarias trufadas de barones que antes eran presidentes autonómicos. Concha Andreu, expresidenta de La Rioja, fue al Senado, igual que Javier Lambán, de Aragón, o Ximo Puig, que presidió la Comunidad Valenciana y acaba de renunciar a su escaño al ser nombrado embajador de la OCDE en París. Francina Armengol, durante ocho años presidenta de las Islas Baleares, fue elegida diputada y actualmente es presidenta del Congreso.

El propio jefe del Ejecutivo también reconoce en privado que las generales dificultaron la renovación territorial, al igual que las arduas negociaciones de la investidura con Junts y el resto de la mayoría de investidura. Por eso ahora, después de las gallegas, el presidente quiere impulsar los liderazgos territoriales. Aunque para ello todavía se han de celebrar las vascas -previstas para abril- y las europeas, fijadas para el 9 de junio. "Tendremos que abordarla [la renovación] cuando terminen las elecciones europeas", confirmó en público el propio Sánchez, que recordó que es un proceso que ya están viviendo en Valencia, donde la ministra Diana Morant será la secretaria general sin primarias tras llegar a un acuerdo con sus contrincantes, o en Extremadura, donde tres candidatos se disputarán el puesto de Guillermo Fernández-Vara. En este último caso, Ferraz no ha ungido favorito.

La idea, pues, es dar a luz a liderazgos fuertes en algunos de los territorios, que Sánchez no ha desvelado. Y permitirles un tiempo suficiente para asentarse en la oposición y ganar perfil de cara a los futuros comicios. Esa estrategia, de hecho, la seguirán con José Ramón Gómez Besteiro, que no es secretario general de la federación gallega, pero Ferraz sí pretende que lo sea en un futuro al ser el "líder natural". Tras años apartado de la primera línea por causas judiciales, Sánchez le recuperó el año pasado tras quedar archivadas todas ellas. Ferraz insiste en que no ha tenido tiempo, al contrario que Ana Pontón, del BNG, que lleva años consolidando su proyecto.