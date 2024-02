Sánchez da por hecho que aprobará la amnistía y que agotará la legislatura: "Tengo todo el tiempo del mundo"

Ni el hecho de que Junts permitiera el martes la tramitación en el Parlament de Cataluña de una iniciativa para declarar la independencia. Ni que el PSOE haya tenido que solicitar una prórroga hasta el 7 de marzo en el Congreso de los Diputados para continuar negociando con los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia en Bélgica. Nada de esto parece perturbar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está seguro de que aprobará la ley de amnistía. Y que lo hará "con todas las garantías" jurídicas. Es decir, sin nuevas cesiones por parte de los socialistas que pudieran provocar que no terminase pasando el filtro del Tribunal Constitucional. No es la única creencia del jefe del Ejecutivo, que también dice que terminará la legislatura, cuya fecha de finalización está marcada en 2027.

El presidente se ha mostrado así de confiado en una conversación informal con periodistas en el avión en el que ha viajado a Marruecos, donde le recibirá en audiencia privada el monarca alauí, Mohamed VI. Será la segunda foto que ambos protagonicen conjuntamente tras el giro del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental en 2022 y tras el inconveniente sufrido el pasado año, cuando el presidente no pudo reunirse con el rey marroquí pese a que Rabat acogió una reunión de alto nivel entre gobiernos -hasta 12 ministros acompañaron entonces a Sánchez-.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que no hay nada nuevo en lo relativo a las negociaciones de la amnistía y que cuando se produzca el acuerdo, se comunicará. En realidad, las sensaciones que ha transmitido este miércoles son las que han ido lanzando desde Moncloa en las últimas semanas, pese a que, como se ha recordado anteriormente, se han producido hechos que pudiesen significar lo contrario. Respecto a la prórroga parlamentaria hasta el 7 de marzo -en principio, el plazo para que socialistas y posconvergentes llegasen a un acuerdo finalizaba este 21 de febrero-, la ha tildado de "lógica". En cuanto a la iniciativa del Parlament, que contó con la abstención de ERC, le ha restado importancia al tratarse de una Iniciativa Legislativa Popular de una "fuerza extraparlamentaria".

Así las cosas, Sánchez sí ha sido claro en que la amnistía habrá de salir del Congreso "con todas las garantías". Es decir, sin introducir grandes cambios que puedan provocar que termine siendo declarada inconstitucional por parte del Alto Tribunal. Cabe recordar que Junts votó en contra de la aprobación definitiva de la ley el pasado 30 de enero, aunque votó a favor del dictamen para que no decayera del todo y se pudiera seguir negociando en la Comisión de Justicia. Los posconvergentes llevan desde entonces insistiendo en que la amnistía debe ser "integral", puesto que temen que que el expresident quede fuera de la medida de gracia en caso de que sea imputado por terrorismo o alta traición, delitos por los que los jueces pretenden investigarle en las causas de Tsunami Democràtic o Voloh y no incluidos en la medida de gracia.

No obstante, Moncloa y los socialistas no ven cabida a más retoques de gran calado. Esta, de hecho, fue la línea argumental con la que introdujeron el articulado en el Congreso incluso días antes de que Sánchez fuera investido. No obstante, tuvieron que recular y terminaron aceptando que se incluyeran casos de terrorismo, siempre y cuando éstos supusieran una violación "grave" de los Derechos Humanos.

Con la aprobación de la amnistía -y, quizá, sin ella, como han desvelado en conversaciones privadas algunas fuentes gubernamentales semanas atrás-, Sánchez también ve asegurada su continuidad como presidente del Gobierno hasta 2027, cuando están fechadas las próximas elecciones generales. Sí es cierto que para llegar, el presidente necesitará Presupuestos. Y las cuentas están especialmente ligadas a la medida de gracia.

No obstante, Sánchez no se mete presión. "Tengo todo el tiempo del mundo para tramitar cosas", ha insistido ante los periodistas, trasladando esa idea de resistencia que ha hecho suya y que ya empezó a hilvanar el pasado 6 de diciembre, Día de la Constitución. "No se puede correr una maratón como si fuera una carrera de 100 metros", dijo entonces en referencia a Alberto Núñez Feijóo, al que le reconoce haber ganado las "primarias de su partido" que para el presidente supusieron las elecciones gallegas del pasado domingo. En ellas, el PP revalidó su quinta mayoría absoluta y el PSOE sufrió la mayor debacle de su historia en las autonómicas de Galicia, perdiendo 50.000 votos y cinco diputados.