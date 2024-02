El 44% de los españoles no sabe qué es un implante coclear, pese a que más de 200.000 tienen pérdida auditiva profunda

El desconocimiento sobre el mundo de la audición sigue siendo una realidad extendida en nuestro país. El Día Mundial del Implante Coclear, que se celebra el próximo 25 de febrero, es una oportunidad para recordar que el 44% de la población no sabe qué es y qué funciones tiene un implante coclear. Estas son algunas de las conclusiones del reciente Estudio GAES sobre la Salud Auditiva en España.

El dispositivo, introducido hace más de 35 años en España, se implanta mediante una operación quirúrgica en el oído interno. Ello permite que las personas con pérdida auditiva severo-profunda mejoren su calidad de vida de forma muy significativa, ya que con él pueden escuchar y entender el lenguaje oral con una mayor claridad.

En España son más de 200.000 las personas con pérdida auditiva profunda. De acuerdo con la Federación AICE (Asociaciones de Implantados Cocleares de España), solamente 23.000 hacen uso del implante coclear, que sustituye la función del oído interno dañado. Se estima que sólo el 5,7% de los adultos que podrían ser candidatos al implante coclear lo han recibido. Además, menos del 10% de los pacientes obtienen información adecuada sobre el mismo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 430 millones de personas en todo el mundo tienen una pérdida auditiva discapacitante. Entre los principales motivos por los que muchos de estos individuos no hacen uso de los implantes cocleares se encuentran el estigma y el miedo a las intervenciones quirúrgicas, además de la falta de información. La situación actual y el abordaje de esta solución auditiva para pacientes con sordera profunda son algunos de los temas que centran el programa de la 17ª Conferencia Internacional sobre Implantes Cocleares y otras tecnologías implantables (CI 2024), que se está celebrando esta semana en Canarias.

El Dr. Carlos Cenjor, presidente del comité científico de GAES y ponente en el evento, explica: «Los implantes cocleares constituyen uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos tiempos, siendo un procedimiento que devuelve la audición a las personas con pérdida de audición severo-profunda de una forma predecible, satisfactoria y segura. La OMS prevé que para el año 2050, 1 de cada 4 personas en el mundo padecerá algún grado de pérdida auditiva. Hablamos de una tendencia que está al alza y que también engloba la afección severo-profunda, por lo que es muy importante divulgar y concienciar sobre la mejora en la calidad de vida que aportan los implantes cocleares».

El Dr. Manuel Bernal, presidente de SEORL-CCC (Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello), añade que «los profesionales tenemos que asegurarnos de que ningún paciente se quede sin información sobre una técnica que podría mejorar notablemente su vida. Explicarles en detalle qué son, cómo funcionan y todas las ventajas que aportan es muy importante para que se animen a dar el paso. Se trata de que entiendan que no es una opción complicada».

Por su parte, Javier García, director del área de implantes auditivos de GAES, insiste en el estigma como uno de los principales desafíos a superar. «Llevar implantes cocleares, audífonos y cualquier otra ayuda para la audición no debe ser nunca motivo de vergüenza». «Hay personas que sí conocen estos productos y saben que les harían bien, pero no quieren llevarlos porque creen que dan una imagen que no gusta. Avanzar en la concienciación sobre el uso de los implantes cocleares también implica normalizarlo en el día a día», concluye.