Inmaculada Noguero: "En pacientes con un implante coclear, la labor de los logopedas es fundamental"

En el mundo, según datos de la OMS, más de 460 millones de personas padecen hipoacusia, es decir, que no oyen o lo hacen con dificultad, y se espera que esta cifra se eleve hasta los 900 millones de 2050. Muchas de estas personas logran escuchar mejor gracias a avances como los audífonos o los implantes cocleares, pero también a una labor más silenciosa, la de los logopedas, piezas clave en la recuperación de la audición, como nos cuenta Inmaculada Noguero, logopeda experta en rehabilitación auditiva y miembro del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid (CPLCM).

El papel de los logopedas en el campo de la audiología es muy importante, pero también muy poco conocido. ¿Por qué?

Aunque cada vez se conoce más nuestra labor en el mundo de la audiología, todavía queda mucha desinformación sobre el papel del logopeda en este campo. Posiblemente esto se debe a que cuando hablamos de una pérdida de audición o hipoacusia, asociamos rápidamente que esa persona con pérdida auditiva debe ponerse audífonos y creemos que con eso ya se ha solucionado el problema.

En algunos casos no es necesario, como adultos o niños con hipoacusia que ya ha adquirido el lenguaje oral y que se adapta un audífono, o en niños pequeños con un diagnóstico precoz, una adaptación protésica rápida y correcta y un seguimiento adecuado de su avance. Sin embargo, los niños que han tenido un retraso en su diagnóstico y en la adaptación protésica y que presentan retraso del lenguaje, TSH (Trastornos de los sonidos del habla)… sí necesitan una estimulación auditiva y logopédica. También esta estimulación a veces es necesaria en adultos que tienen dañada inteligibilidad del lenguaje oral, incluso con el uso de los audífonos, con el fin de que la persona saque el máximo beneficio de sus prótesis auditivas.

Cuando se trata de niños o adultos que tienen una pérdida profunda y requieren de un implante coclear, nuestro papel es fundamental, y cada vez es más conocido y valorado.

Además, tenemos la idea de que los logopedas solo ayudan a los niños...

No, efectivamente cuando hablamos del logopeda en el mundo de la audiología lo relacionamos directamente con la población infantil, pero nuestra labor abarca todas las edades, desde bebés que van a ser candidatos a implante coclear para trabajar una correcta estimulación auditiva y del lenguaje, hasta adultos mayores para que puedan entender el lenguaje tras el implante.

¿En qué casos, relacionados con la audición, se debería acudir a un logopeda?

Sería aconsejable acudir a un logopeda especialista en audición, cuando se trate de niños con hipoacusia, o sospecha de ella, para descartar que no se haya visto comprometida la adquisición y desarrollo del lenguaje. También deben acudir al logopeda cualquier niño o adulto al que le hayan puesto un implante coclear.

A la inversa, creo que el logopeda debe derivar al otorrino y a un centro especializado en evaluación auditiva, a cualquier paciente con TSH, TDAH, sospechas de TEA, TEL… porque muchas veces, detrás de estos trastornos hay una pérdida de audición que puede pasar inadvertida si no se evalúa correctamente y puede ser la que explique realmente el comportamiento o las dificultades del niño y se confunda con otras patologías.

¿Cómo pueden ayudar los logopedas a las personas con pérdida auditiva o hipoacusia?

El trabajo en equipo del logopeda, junto con los otorrinos y con los audioprotesistas, es fundamental para conseguir una correcta evaluación, diagnóstico, rehabilitación y seguimiento del paciente con pérdida auditiva.

Si la pérdida de audición aparece antes de la adquisición del lenguaje, el trabajo del logopeda está enfocado a conseguir una correcta adquisición y desarrollo del lenguaje en el niño. Si la hipoacusia aparece en el momento en que el niño está adquiriendo el lenguaje pueden aparecer dislalias (problema de pronunciación), retraso del lenguaje… y nuestro trabajo está orientado a superar estas dificultades como con cualquier otro niño normoyente.

En los adultos o en los niños que ya han adquirido el lenguaje antes de la pérdida auditiva, tal y como he dicho anteriormente, nuestro trabajo es mejorar la inteligibilidad del lenguaje con el uso de audífonos, ya que a veces puede estar dañada. También podemos trabajar en estas áreas, como la entonación, el ritmo, la melodía…

Los logopedas, lideran la reeducación auditiva en personas a las que se le acaba de poner un implante coclear. ¿En qué consiste?

El implante coclear es un dispositivo diferente a un audífono. La forma de oír con un audífono es similar a la audición natural, solo que amplificada y modificada según las necesidades del paciente, pero el implante coclear es un dispositivo que permite a la persona con una perdida profunda escuchar de manera completamente diferente a la natura. Y es ahí donde entra nuestro trabajo, en ayudar a que la persona con implante aprenda a escuchar con él y pueda acceder de nuevo al mundo sonoro. Es un proceso costoso y de mucha paciencia porque, en el caso de los niños, hay que enseñarles a escuchar y a hablar, pero en el caso de los adultos, conlleva un proceso de adaptación importante a la nueva forma de escuchar y con algunas limitaciones.

¿Ayudáis tanto a personas que nunca han oído como a personas que han perdido la audición?

Sí, yo tengo la suerte de trabajar en el centro Akous de Audiología y Logopedia y durante mi trayectoria profesional he trabajado con personas que nunca han oído como con personas que han ido perdiendo progresivamente la audición. Nuestro trabajo va a depender mucho del momento de aparición de la pérdida auditiva, la adaptación protésica y el tiempo que haya estado el paciente sin escuchar bien desde su diagnóstico hasta su adaptación, ya que esto marcará significativamente los resultados de nuestro tratamiento.

¿Qué diferencias hay, por ejemplo, en tratar a un niño que nunca ha adquirido el lenguaje que a un adulto?

A la hora de rehabilitar a un paciente con implante coclear, la forma de trabajar y los objetivos que se persiguen con un niño y con un adulto, son diferentes. Sin embargo, mantienen cierta relación, ya que el fin es conseguir que tanto el niño como el adulto puedan acceder al lenguaje por vía auditiva y puedan llegar a la comprensión. Además, en muchas ocasiones las actividades que se realizan con el niño son similares a las de los adultos solo que adaptadas a ellos y siempre empleando el juego como vehículo principal de la rehabilitación.

En el caso de los niños, cuando se diagnostica una pérdida auditiva profunda que requiere de un implante coclear, el logopeda inicia su trabajo antes de la colocación del implante durante el “periodo preimplante”. En este momento, nuestro trabajo no solo está enfocado a la estimulación del habla y del lenguaje del niño, sino también es un periodo de observación donde debemos valorar los avances del niño y sus reacciones para ayudar en la toma de decisiones sobre si es o no necesario el implante o si con los audífonos el niño puede llevar una vida completamente normal. Si ya se ha adquirido el lenguaje, esta parte no suele llevarse a cabo.

Cuando ya se ha colocado el implante, se inicia la rehabilitación logopédica y auditiva postimplante un mes más tarde, cuando al paciente le han dado la parte externa de su implante coclear y le han hecho la primera conexión. Tras realizar una audiometría, tanto en niños como en adultos, se pasan una batería de pruebas para ver cómo reacciona el paciente y poder establecer el pronóstico, así como estructurar las sesiones y sus objetivos.

Las sesiones de rehabilitación logopédica y sus objetivos deben de ser flexibles y adaptarse siempre a las necesidades de cada paciente. En los niños que no han adquirido aún el lenguaje nuestro objetivo es que aprendan a interpretar la información sonora, pero también la adquisición del lenguaje oral y escrito tanto a nivel comprensivo como expresivo.

En los pacientes que ya habían adquirido el lenguaje antes de la aparición de la pérdida auditiva, el objetivo es enseñarles a escuchar y crear en ellos una nueva memoria auditiva, así como trabajar con ellos todas las situaciones auditivas que puedan encontrarse en su vida real (habla en ruido, escucha de la TV, música…) y proporcionarles experiencias auditivas positivas, ajustando siempre las expectativas y dejando claro las limitaciones que puede presentar el paciente con el implante.