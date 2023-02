Volver a oír tras un implante coclear: "He recuperado la música, el canto de los pájaros, el sonido de una fuente…"

Mar Navarro tiene 50 años y se puso un implante coclear hace ocho meses; José Luis Íñiguez tiene 64 y vive con un implante coclear desde hace casi 15. Mar y José Luis forman parte de los 22.000 privilegiados que en España se estima que pueden escuchar gracias a un implante coclear, un dispositivo que se coloca en el oído interno mediante cirugía y cuya finalidad es restaurar la función del oído interno dañado.

Y son unos privilegiados porque forman parte del pírrico 5,7% de los candidatos a implante que actualmente lo tiene en España. El otro 94%, casi 250.000 personas, viven, como asegura Mar Navarro, "condenadas al silencio".

"Los implantes están indicados para personas con una sordera profunda, que no oyen nada o prácticamente nada, y las que el audífono ya no les sirve. Pueden ser niños, adultos o ancianos”, explica Javier García, director del área de implantes de GAES, "se tiene el concepto de que este tipo de implantes se ponen a los niños que nacen sordos, porque en España tenemos un bien programa de detección precoz de las sorderas congénitas. Y es cierto que en estos casos la implantación es muy rápida, porque les aporta una normalidad en la adquisición del lenguaje, oyen y entienden perfectamente, pero cada vez son más los adultos que se animan a ponerse un implante coclear".

A pesar de su eficacia y de que se financian a través de la sanidad pública, todavía son pocas personas que tienen acceso a ellos, "los implantes cocleares tienen que estar prescritos por un médico que analiza si eres un candidato idóneo, pero el 93% de los que se ponen en España son a través de la sanidad pública. Únicamente no realizan la cirugía Cantabria y la Rioja”, cuenta Javier García.

¿Cuál es entonces el problema? Según García, son varios los factores que influyen en que sean tan pocas las personas con pérdida auditiva severa que reciben este tratamiento, "la falta de recursos por parte de las administraciones públicas, el miedo y la desinformación, pues a pesar de ser un dispositivo que lleva más de 35 años y está más que demostrada su eficacia y su seguridad, muchas personas se echan para atrás para por miedo a la cirugía o incluso a que no funcione", señala.

Una persona que no oye o oye muy mal tienen muchas más probabilidades de tener demencia, deterioro cognitivo, aislamiento, depresiones…

Esta falta de información hace que muchas personas se queden sin oír, con las consecuencias que eso tiene para su calidad de vida, "estamos muy poco concienciados con el tema de la pérdida de audición, con lo que repercute en la calidad de vida. Una persona que no oye o oye muy mal tienen muchas más probabilidades de tener demencia, deterioro cognitivo, aislamiento, depresiones… con programas de detección precoz de la pérdida de audición en adultos y poniendo implantes a las personas que lo necesitan, nos evitaríamos muchos de estos problemas de salud y ahorraríamos mucho dinero a las arcas públicas. Además, es emocionante ver cómo personas que han perdido la audición, vuelven a escuchar", asegura Javier García.

Mar Navarro, directora de cine: "Fue como redescubrir un mundo olvidado"

Mar Navarro muestra su implante mientras trabaja detrás de la cámara. Cedida

Mar Navarro tiene problemas de audición desde los 18 años, por lo que los audífonos han sido, para ella, unos compañeros fieles durante gran parte de su vida. Sin embargo, llegó un momento en el que la pérdida en unos de sus oídos eran tan grande que el audífono ya no servía de nada, "perdí el 99,9% la audición del oído derecho y solo que quedaba la opción del implante", recuerda. Además, tardaron en mandarla a un especialista en sordera, "me decían que era muy joven", asegura. Por fin, dio con un especialista en el Hospital de La Fe que logró convencerla, "me costó decidirme porque tenía miedo a la cirugía, al tiempo de la rehabilitación, a que no funcionara, tengo tres hijos… Pero me decidí porque me convencieron de que era mi último cartucho".

Decidió aprovechar ese cartucho y asegura que es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, "estoy agradecidísima al Dr. Guzmán y La Fe por ayudarme a tomar la decisión y acompañarme, porque me ha cambiado la vida, he recuperado mi vida, se lo recomiendo a todo el mundo", asegura.

Yo soy directora de cine, guionista y fotógrafa y en mi trabajo es indispensable para poder trabajar

Mar, cuya sordera es bilateral, lleva el implante solo en el oído derecho, pues con el izquierdo sí puede escuchar con el audífono, "oigo por cada uno de los oídos de una manera. Al principio es muy raro, porque el cerebro tiene que hacer ‘clic’ y acostumbrarse a oír por el implante con un sonido más robótico y por el del audífono de una manera más natural. Pero lo más importante es volver a oír. Yo soy directora de cine, guionista y fotógrafa y en mi trabajo es indispensable para poder trabajar".

Desde que le pusieron el implante hace ocho meses, tiene que realizar a diario un gran trabajo de rehabilitación, "voy al logopeda y hago mucho trabajo en casa, pues es como si tuvieras que volver a aprender a oír, es como un idioma nuevo, pero si estás bien dirigido y trabajas mucho en casa, como es mi caso, se consigue", asegura.

A ella, de momento, le ha permitido recuperar muchos sonidos perdidos, "he recuperado media vida, sonidos, música, el canto de los pájaros, una fuente… fue como redescubrir un mundo olvidado, como abrir una caja de regalo, una caja de regalos que nos hacen los profesionales que se dedican a esto", dice emocionada, "recomiendo que la gente que pueda se lo ponga".

Además de volver a disfrutar de esos sonidos perdidos, Mar Navarro quiere poner su granito de arena para concienciar sobre la pérdida de audición, y lo hace como mejor sabe, a través del cine, "estoy presentando en festivales el cortometraje, El silenci d’Alma, donde la protagonista llevas audífonos. Quería reflejar a través del cine cómo es la vida de una mujer con problemas auditivos importantes, narra cómo vive el silencio y cómo se las arregla una mujer con sordera que vive sola", cuenta. Este corto le sirve también para reivindicar que los audífonos estén 100% cubiertos por la sanidad pública, pues de lo contrario, !a mucha gente mayor la condenan a la soledad y al silencio".

José Luis Íñiguez: "Tengo una vida muy activa, me encantan los deportes de riesgo"

Jose Luis sigue practicando deportes de riesgo después del implante coclear Cedida

José Luis Iníguez tiene 64 años y es todo un veterano en el mundo de los implantes cocleares, pues lleva uno desde 2008, y también cree que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho nunca, pues logró recuperar parte de la vida que le hizo perder un síndrome de Menière bastante agresivo que le dijeron que le dejaría sordo, "tengo una vida muy activa, me encantan los deportes de riesgo, así que sordo no me veía", asegura.

Por eso, en cuanto le hablaron de la posibilidad de poner un implante coclear, no se lo pensó, "en ese momento ya no me podía comunicar con mi familia, iba al médico y tenía que explicarle todo con notas…". Tras el trasplante, se puso muy en serio con la rehabilitación, "además del logopeda, trabajaba varias horas al día en casa, por eso tuve una rehabilitación muy rápida", recuerda, "y eso es lo que le recomiendo a todo el mundo, que se tomen la rehabilitación muy en serio, porque tienes que hacer un archivo sonoro nuevo". Este trabajo permite, además, volver a tu vida mucho antes y llevar una vida prácticamente normal, como la de antes, "cuando algún implantado me dice que no se acostumbra, hasta me enfado", reconoce.

Me he vuelto más prudente, sobre todo con los de agua, pero los practico porque siempre he sido un poco gamberro

En su caso, le ha permitido incluso seguir haciendo, aunque con un poco más de prudencia, deportes de riesgo, "me he vuelto más prudente, sobre todo con los de agua, pero los practico porque siempre he sido un poco gamberro", asegura riendo.

Por eso, por permitirle disfrutar de las cosas que más le gustan, reconoce que está más que agradecido a la comunidad científica y médica, pues le permitieron recuperar su vida, "hasta escucho de lo motores, y estoy haciéndose una moto de carreras para ir a la isla de Man con mis amigos".

Como muestra de ese agradecimiento, entre carrera y carrera, José Luis saca tiempo para ayudar y a concienciar sobre los implantes cocleares, "intento dar ánimos a los que se van a implantar, les ayudo… porque para los sordos que vuelven a oír un implante es como volver a la vida".