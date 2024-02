Los aliados de Díaz marcan su territorio a un mes del congreso fundacional de Sumar tras el mal resultado de Galicia

Apenas queda un mes para que Sumar celebre su congreso fundacional y los principales partidos que forman parte de la alianza que lidera Yolanda Díaz marcan músculo. Tanto las formaciones que van a formar parte orgánicamente de Sumar, como es el caso de Catalunya en Comú, como aquellas que únicamente se plantean alcanzar acuerdos electorales con Díaz, como Compromís, están reafirmando su perfil propio y reivindicando la potencia con la que cuentan en sus territorios. Y a ello les ayuda el batacazo que ha sufrido Sumar en las elecciones en Galicia, especialmente después de que el BNG haya obtenido su mejor resultado histórico en la comunidad.

Tras el pésimo resultado de las elecciones del domingo, ninguno de los aliados de Díaz ha querido hacer sangre, ni en público ni en privado. Todos los partidos que forman parte de Sumar han agradecido a la candidata en Galicia, la exportavoz Marta Lois, que concurriera como líder de la lista en unas elecciones en las que las perspectivas de éxito eran escasas, y han cerrado filas con el discurso oficial de Sumar después de haberse quedado fuera del Parlamento: la coalición aún es muy joven, debe desplegarse territorialmente y el escenario electoral en Galicia era especialmente desfavorable con un BNG en máximos.

No obstante, una vez superada esa cita con las urnas, el reto más inminente para Sumar es su congreso fundacional, en el que se sentarán las bases de la alianza estable de partidos que Díaz quiere configurar de cara al futuro de la izquierda. Esa asamblea no será la definitiva, ya que Sumar celebrará otro encuentro en otoño para terminar de cerrar los asuntos que queden pendientes. Pero en el congreso del 23 de marzo empezarán a sentarse las bases de la nueva organización, y los principales partidos aliados de Díaz tienen claro que no quieren ni perder su identidad ni tampoco ceder el control de sus estructuras a la vicepresidenta.

En ningún caso la hoja de ruta de Sumar contempla que los partidos que formen parte de la nueva organización tengan que disolverse, al menos en esta primera fase. Pero Díaz aún no ha resuelto la incógnita de cómo se articulará Sumar en los territorios donde existen partidos aliados fuertes, como es el caso de Cataluña (Catalunya en Comú), Madrid (Más Madrid) o la Comunidad Valenciana (Compromís), tres comunidades donde —al menos— una parte de la dirección de esas formaciones apuesta por preservar las siglas y la autonomía con respecto a la vicepresidenta.

El ala nacionalista de Compromís se acerca al BNG

Quien más claro lo tiene es Compromís, que hace meses ya anunció que no formará parte de la estructura estable de Sumar. La formación valencianista sí quiere llegar a un acuerdo con Díaz que comprometa a ambos a concurrir unidos a las elecciones. Pero fuentes de Compromís aseguran que, en su territorio, ellos son los únicos que tienen fuerza suficiente como para convertirse en una alternativa potente, y rechazan que Sumar ponga en marcha estructuras propias en la Comunidad Valenciana o verse obligados a compartir su marca con la de Díaz.

"En la Comunidad Valenciana, el BNG es Compromís", resume gráficamente un dirigente del partido valencianista perteneciente al ala que siempre ha visto con más reticencias la alianza con Sumar. Y voces tan autorizadas como la de Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts valencianas, exportavoz en el Congreso y también miembro de este sector más alejado de Sumar, han sido aún más claras al señalar que el "espejo" en el que su partido debe mirarse es el de los nacionalistas gallegos: una "fuerza de proximidad pegada al territorio".

Fuentes de Sumar, por su parte, sostienen que la relación con Compromís sigue siendo buena y que en ningún caso van a competir electoralmente con su socio, aunque no descartan que la coalición trate de echar raíces en la Comunidad Valenciana, pese a que las reticencias que eso genera en los valencianistas. Donde sí parece claro que Sumar no se desarrollará orgánicamente es en Cataluña, puesto que Catalunya en Comú sí va a formar parte de los órganos de Sumar y, en principio, se convertirá en el referente de Díaz en esa comunidad, un modelo muy similar al que tienen el PSOE y el PSC: dos partidos distintos pero que comparten una parte de su vida interna y están sometidos a una estrategia conjunta.

"Catalunya en Comú somos un partido propio, que tiene capacidad de decisión", dejó claro este martes la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y también militante de los comuns, Aina Vidal. "Nosotros formamos parte de Sumar y vamos a trabajar para que tenga los mejores resultados, porque tenemos claro que queremos transformar España y creemos que la herramienta para ello es Sumar, pero tenemos un partido que es Catalunya en Comú y va seguir siendo así", zanjó. Fuentes de Sumar, por su parte, comparten esta visión y sostienen que lo previsto es que los comuns integren sus estructuras dentro de la coalición sin disolverse ni perder su autonomía.

La incógnita de Madrid

Por el contrario, está menos claro qué pasará con la tercera de las formaciones territoriales fuertes que rodean a Díaz: Más Madrid. Fuentes de la formación explican que el resultado de las elecciones gallegas no ha cambiado demasiado la percepción que existe sobre el futuro de Sumar, aunque también admiten que hay una parte de la dirección del partido que ve con dudas la conveniencia de que Más Madrid se vuelque en la construcción de la formación de Díaz a escala estatal por el posible perjuicio que eso puede tener en la marca a nivel autonómico.

Parece complicado, no obstante, que la vicepresidenta vaya a renunciar a desarrollar estructuras de Sumar en Madrid, especialmente si decidiera no hacerlo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Eso implicaría, de facto, renunciar a controlar la organización en tres de las plazas en las que más fuerte es la izquierda a la izquierda del PSOE.