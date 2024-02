Sumar achaca su desplome en Galicia al poco "tiempo" para desplegarse pero rechaza tender puentes con Podemos para las vascas

Sumar ha tenido poco "tiempo" para explicar su proyecto y dar a conocer su marca en Galicia y, además, se ha visto perjudicado por el auge de un BNG que ha concentrado el voto de la izquierda a la izquierda del PSOE en lugar de "expandirlo". Ese es el primer análisis que hizo este lunes el portavoz de la coalición y también ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que además rechazó la posibilidad de volver a tender puentes con Podemos para buscar un acuerdo de coalición de cara a las elecciones vascas, que previsiblemente tendrán lugar en abril.

"No vamos a rehuir responsabilidades, hemos venido a aportar frescura a la política, honestidad: fue una mala noche electoral y tenemos que actuar con responsabilidad, no rehuir análisis", comenzó la rueda de prensa Urtasun, que admitió que la noche electoral fue "difícil". El portavoz aseguró que Sumar no quiere buscar "excusas", aunque también tiró del manual clásico de discurso cuando los partidos sufren un varapalo electoral: "Nos ha faltado tiempo" para explicar el proyecto y "no hemos sido capaces de explicar con claridad que era importante no concentrar el voto [en el BNG], sino expandirlo".

La única receta que planteó Urtasun para solventar este resultado también es un clásico de los partidos tras los malos resultados: apelar a la necesidad de "trabajar por la fortaleza organizativa y el arraigo territorial de Sumar". "El nuestro es un proyecto con mucho futuro, que va a seguir cambiando la sociedad, y que va a seguir representando el anhelo de justicia social" en España, señaló el portavoz, que sin embargo insistió en que "las dinámicas estatales no han influido mucho en el resultado gallego".

Para Urtasun, el mal resultado en Galicia no refleja que Sumar sea una marca que no arrastra voto. "Es una marca joven pero muy reconocida por los españoles, que logró millones de votos y más de 30 escaños y que gobierna España", recordó el portavoz, que aseguró que su coalición es "imprescindible para la transformación" y sostuvo que "lo que hay que hacer es seguir fortaleciéndola". Eso sí: en las próximas elecciones en el País Vasco, sin Podemos, pese a que en esa comunidad los morados tienen una mayor implantación territorial y más fuerza que Sumar.

"Los compañeros de Euskadi hace tiempo que trabajan para obtener los mejores resultados" en las próximas elecciones junto a IU, se limitó a señalar Urtasun sobre este asunto. Y, en privado, fuentes de Sumar descartan que el batacazo electoral en Galicia vaya a cambiar los planes de Sumar de presentarse por separado de Podemos, pese a que la situación vasca es similar a la gallega: existe un partido nacionalista de izquierdas muy fuerte (en el caso de Euskadi, EH Bildu) y Sumar presenta una candidata muy poco conocida (Alba García), con el problema añadido, además, de que Podemos no es testimonial en el País Vasco como sí lo era en Galicia.