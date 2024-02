El PSOE justifica su debacle en las gallegas por el voto "prestado" al BNG y recuerda a Page "cuál es su camiseta"

El PSOE sigue digiriendo la derrota cosechada el pasado domingo en las elecciones gallegas, en las que el PP logró su quinta mayoría absoluta consecutiva y en las que los socialistas quedaron en tercera posición por detrás del BNG tras cosechar menos del 15% de los votos y perdiendo cinco escaños de los 14 con los que contaban. Los socialistas insisten en que a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, le faltó "tiempo", pero se muestran confiados de que recuperará los votos "prestados" a la formación soberanista, que se mantuvo como segunda opción y subió hasta los 25 escaños frente a los 19 que tenía. Además, la formación afincada en Ferraz abronca a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, al que recuerdan "cuál es su camiseta".

En una entrevista en la Cadena SER, la vicesecretaria general de la formación, María Jesús Montero, ha insistido en que el debate nacional "no ha tenido peso en Galicia". Continúa así con el argumento desplegado desde el pasado domingo por los socialistas, que han insistido por activa y por pasiva en que la ley de amnistía que negocian con los independentistas para los implicados en el procés catalán no ha afectado en los comicios, pese a ser los primeros que se celebran después de que el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, asumiese como propia la medida de gracia. También en Moncloa defienden ese mensaje, puesto que aseguran que no ha habido trasvase alguno al PP de Alfonso Rueda, ganador de las elecciones y que continuará al frente de la Xunta. Añaden con sorna que Sánchez sigue siendo el presidente y Feijóo continúa en la oposición. "Eso no ha cambiado y no cambiará", ha asegurado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.

Así las cosas, la también vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha declarado que Ana Pontón, líder del BNG -que da apoyo al Gobierno de Sánchez y que se ha mostrado favorable a la amnistía- "ha hecho su campaña" y le ha funcionado. Eso sí, con voto "prestado" del PSOE. "La señora Pontón ha hecho su campaña y ha cosechado unos resultados en los que estoy convencida de que una parte de ese voto es un voto prestado que volverá al PSOE cuando el señor Besteiro tenga su tiempo", ha dicho. Porque el tiempo es otra de las justificaciones que los socialistas dan a los malos resultados en Galicia, que pretenden que sean corregidos por el candidato cuando se celebren las nuevas elecciones dentro de cuatro años. "Nuestro candidato se incorporó ya en la parte final de la legislatura y Rueda convocó aprovechando esa circunstancia", ha apuntado Montero.

La ministra de Hacienda también ha tenido palabras para su compañero de partido, el siempre crítico Page. El presidente castellanomanchego, que gobierna con mayoría absoluta, pidió ayer una reflexión "profunda" y también una "rectificación en algunos aspectos" que no concretó para evitar que "un ciclo muy difícil, adverso y hostil" que lleva el PSOE desde 2020 se convierta en un "ciclón". Insistió, además, en que los resultados han de leerse en clave nacional. "La realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional [...] Es importante que se obtengan conclusiones desde la seriedad", apuntó antes de concluir que "si el PP hubiera perdido la mayoría, el ganador hubiera sido Puigdemont".

Para Montero, que Page diga esto es "incomprensible", puesto que tiene que saber "cuál es su camiseta". "Resulta incomprensible que el señor Page diga esto [... ] Uno tiene que saber cuál es la camiseta de su equipo", ha declarado la vicepresidenta. El enfado en las primeras espadas socialistas es patente, puesto que las críticas también se han escuchado en Moncloa. Fuentes gubernamentales responden a Page que se ha de hacer "compatible" tener identidad propia "con estar dentro del partido".