El PSOE desliga el batacazo en Galicia de la ley de amnistía y pide tiempo para Besteiro

El PSOE cosechó este domingo su peor resultado histórico en unas elecciones gallegas en las que el PP de Alfonso Rueda consiguió retener la mayoría absoluta. Los socialistas lograron apenas más de 205.000 papeletas, un hecho que les sitúa como tercera fuerza con nueve diputados, cinco menos que los cosechados en 2020. Estas son las primeras elecciones que se celebran desde que el presidente Pedro Sánchez asumiera como propia la ley de amnistía reclamada por el independentismo catalán, aunque en Ferraz niegan que la medida de gracia tenga que ver con no haber conseguido ninguno de los resultados previstos: ni subir en votos, ni sumar con el BNG para desalojar a los 'populares' de la Xunta.

"No parece que los gallegos hayan corrido a las manos de [Alberto Núñez] Feijóo de la amnistía", reflexionan las fuentes socialistas consultadas. Desde la dirección del partido reconocen que el resultado no ha sido bueno, pero lo justifican con el "poco tiempo" que ha tenido el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, para afianzar una opción que sobresaliese frente a la del BNG con Ana Pontón al frente. Argumentan también que el PP ha logrado movilizar a sus electores ante los temores a perder la Xunta tras 15 años cosechando mayorías absolutas.

Para lograr el cambio en Galicia, los socialistas sabían que debían movilizar a los suyos. Es el mensaje que mandó el presidente Pedro Sánchez en los últimos días de campaña. También, el de que no valía solo con lograr el cambio, sino "gobernarlo". No funcionó y el trasvase de voto del PSOE al BNG ha sido evidente, otra explicación que dan desde Ferraz para armar el argumento de que la amnistía no ha sido la causa: el BNG ha apoyado la ley en el Congreso de los Diputados y Pontón se ha mostrado favorable a la medida de gracia en diversas ocasiones. Los nacionalistas gallegos, que dan apoyo al jefe del Ejecutivo, han ganado seis escaños, uno menos de los perdidos por los socialistas.

Ferraz aceptó hace semanas el envite de Génova de dar un matiz nacional a unas elecciones autonómicas. Asumieron "sin miedo" la amnistía en campaña y dotaron al secretario general de los socialistas de un papel clave en campaña, al igual que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente, para emular la "remontada" del pasado 23 de julio. Insistían fuentes de la formación que el PSOE obtuvo en las elecciones autonómicas de 2020 poco más de 250.000 votos y en julio esta cifra se incrementó hasta rozar los 480.000. Sin embargo, no ha funcionado y se han quedado por debajo de las 210.000 papeletas.

Además, también quisieron convertir estas elecciones en un examen a Feijóo, que dejó la Presidencia de la Xunta en 2022 para suceder a Pablo Casado al frente del PP nacional y lograr el Gobierno en las últimas elecciones. No logrado este objetivo, los socialistas llevan desde que se celebraron dudando del liderazgo de Feijóo en Génova, que en su opinión habría quedado herido de muerte si hubieran perdido Galicia. Finalmente no ha ocurrido y reconocen que el líder de la oposición ha pasado el 'examen'.

Consolidar a Besteiro como alternativa

Ahora, desde Ferraz se ponen como deberes la consolidación de Besteiro como la alternativa a Rueda, que completará un mandato de cuatro años, ahora sí, habiendo sido él el cabeza de lista del PP. "Confiamos plenamente en Besteiro", proclamó a última hora del domingo la portavoz de la formación, Esther Peña. En una comparecencia de prensa sin preguntas desde Ferraz -donde siguieron el escrutinio María Jesús Montero, vicesecretaria general, o Santos Cerdán, secretario de Organización, pero no Sánchez-, tildó al candidato como "el mejor líder para recuperar la confianza de los gallegos".

"Vamos a trabajar codo con codo con el PSdG para dar a los gallegos una alternativa. Cuando lideramos esa alternativa, el cambio está más cerca", apuntó. En su declaración tras conocerse el resultado, Besteiro, que deberá dejar el acta de diputado en el Congreso, se mostró dispuesto a ello. "Pido mantener viva la fuerza de esa ilusión que tuvimos durante esta campaña. Ningún cambio es fácil ni se consigue de la noche a la mañana", concluyó.